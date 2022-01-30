Demet Özdemir'den Aşk Taktikleri Paylaşımı

Başarılı ve yetenekli oyuncu Demet Özdemir son yılların en popüler genç kadın oyuncuları arasında gösteriliyor ve sergilediği performansın yanı sıra güzelliği ile de beğeni topluyor. Bugünlerde ise farklı bir heyecan yaşayan yetenekli oyuncu Demet Özdemir, Aşk Taktikleri isimli filmi ile ilgili çeşitli sosyal medya paylaşımlarına da imzasını attı. Romantik komedi türünde izleyici karşısına çıkacak olan Aşk Taktikleri isimli filmin yayınlanmasına kısa bir süre kaldığı öğrenilirken oyuncunun heyecanı da yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarından gözler önüne serildi.

Kendisine şöhretin kapılarını açan Erkenci Kuş isimli romantik komedi dizisi sonrasında dram yapımında oynamayı tercih eden Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde performans sergilemiş ve oyunculuğu ile adından söz ettirmişti. Doğduğun Ev Kaderindir isimli televizyon dizisi projesinde İbrahim Çelikkol ile başrolde yer alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, daha sonra bir film projesinde yer olarak adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz sezonda dram yapımı olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapması sonrasında bu defa ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile kamera karşısına geçen Demet Özdemir Aşk Taktikleri isimli filmin çekimlerini gerçekleştirdi ve adından söz ettirdi. Oyuncunun hayranları tekrardan Demet Özdemir’i romantik komedi yapımında görmek için sabırsızlanıyor ve konu ile ilgili çok sayıda yorum da bulunuyordu. Diğer taraftan da Netflix için çekilen Aşk Taktikleri isimli filmin yayın tarihinin açıklanması oyuncunun hayranlarını da heyecanlandırdı.

Yayın tarihi 11 Şubat olarak açıklanan Aşk Taktikleri isimli film hakkında ünlü oyuncu Demet Özdemir sosyal medya hesabı üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulundu ve takipçilerinin dikkatini çekti. Filmin başrolünde beraber yer aldığı Şükrü Özyıldız ile pozlarını paylaştı ve filmleri çeşitli karelerini de sosyal medya hesabına ekleyen ünlü oyuncu merak konusu oldu.