Sadakatsiz Büyük Bir Sorun ile Karşı Karşıya!

Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan yeni dizi Çarşamba rekabetine katılım gösterecek. Esra Bilgiç, Uğur Güneş ve Necip Memili gibi önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Kanunsuz Topraklar isimli dizi, merak içerisinde bekleniyor. bBrbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı ve hikayesi ile dikkat çeken projenin yayın tarihi ve günü de açıklandı.

Duyuru, Fox TV tarafından gerçekleşti ve Kanunsuz Topraklar dizisinin 29 Eylül Çarşamba akşamında seyirci kitlesi ile buluşacağı belirtildi. Bu şekilde Kuruluş Osman ve Sadakatsiz dizlerine bir rakip dizi daha gelmiş oldu.

Yeni sezonda reyting elde etmek kolay bir durum değil çünkü her kanal güçlü diziler ortaya koymakta. Bu durum da seyirci kitlesini zorluyor ve birbirinden farklı seçenekler kafa karıştırıyor. Çarşamba rekabetine katılacak olan kanunsuz Topraklar güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile Sadakatsiz dizisine rakip olarak geliyor.

Proje Zonguldak'ta bulunan kömür madenlerini konu alan bir başkaldırı hikayesini ekranlara taşıyacak. Seyirci kitlesini 1939 yılına götürecek olan dizi bir dönem dizisi olarak yayına getirilecek. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesi ile öne çıkan dizi henüz yayın hayatına başlamadan magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Sadakatsiz ve Kanunsuz Topraklar isimli diziler hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. 29 Eylül Çarşamba akşamında ilk bölümünü yayınlayacak olan Kanunsuz Topraklar dizisi Sadakatsiz’e rakip olarak gelecek.

İlk sezonu ile büyük başarılara imza atan Sadakatsiz dizisi milyonlarca izleyicinin beğenisini toplamıştı. İkinci sezonunda da etkili bir hikaye ile seyirci karşısına çıkacak olan Sadakatsiz, bu kez Kanunsuz Topraklar ile yarışacak. Seyirci kitlesi ise Fox TV ile Kanal D arasında yaşanacak olan rekabetin çok sert geçeceğini düşünüyor. Aynı zamanda Sadakatsiz dizisinin izleyici kaybı yaşaması da ihtimal dahilinde.