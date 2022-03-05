Sadakatsiz Asya'dan Savaş Hamlesi Geliyor

Medyapım imzalı olarak Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi birbirinden başarılı oyuncular başrolde yer alıyor. Söz konusu dizide yeni sezonda işler hiç yoluna gitmezken senaristler de hikayeyi kurtarmak adına farklı hamlelerde bulunuyor. Ancak senaristlerin diziyi kurtarma çabaları ise istenilen etkiyi göremedi ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler de izleyici kitlesi tarafından merak konusu oldu.

Sadakatsiz dizisinin son bölümlerinde reyting oranlarında istenilen sonuç elde edilememiş ve beklenilmeyen bir ayrılığın yaşanması dikkat çekmişti. Asya karakteri oğlu Ali sebebiyle Aras ile sorunlar yaşamıştı fakat oğlunun yalan söylediğinin ortaya çıkması ardından ikilinin arası düzelmişti. Çift daha sonra yeni bir hayat kurmak için adım atarken projenin durgunlaşan hikayesi ise çıkmaza girmişti.

Ünlü oyuncu Melis Sezen'in hayat verdiği Derin karakterinin babası Haluk Güçlü kalp krizi geçirmesi sonrasında hayatını kaybederek diziye veda etmişti. Diğer taraftan bu veda ile ilgili olarak Aras’ın bu duruma sebep olması nedeniyle ve Asya da karakterin hayatını kurtaramaması sebebi ile aile tarafından oklarının hedefi olmuştu.

Aras ile Asya karakterleri arasında son sahnede geçen konuşma esnasında Aras'ın söylediği bir söz onu Asya'nın da suçlu bulunmasına neden olmuş ve ikilinin yolları bu sebeple ayrılmıştı. Sadakatsiz dizisi final bölümüne doğru yaklaşırken Asya karakteri tekrardan intikam ateşiyle yanmaya başladı ve hikayenin başa sardığı şeklinde yorumlar yapıldı. Seyirci kitlesi projenin yeni bölümlerinde oğlunu üzen herkesten intikam almak için kendine söz veren bir Asya ile karşı karşıya gelecek.

Her ne kadar diziye karşı izleyici kitlesi heyecanını kaybetmiş olsa da projenin finale yaklaşan bölümlerinde yaşanacak olan gelişmeler ekranlara getirilecek. Asya karakterinin savaş hamlesi dizinin yeni bölümlerine adeta damga vuracak.