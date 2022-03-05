Dünyayla Benim Aramda Dizisi Konusu ve Oyuncuları! Demet Özdemir İmza Attı

Başarılı oyuncu Demet Özdemir bir süre önce Disney Plus platformunda yayınlanarak izleyici karşısına çıkacak olan Dünyayla Benim Aramda isimi dizi için bir anlaşma yapmış ve açıklanan haber seyirci kitlesinin beğenisi ile karşılanmıştı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in hayranları oyuncunun bir dizi anlaşması yapması sebebiyle çok mutlu oldu ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

Doğduğun Ev Kaderindir, Çilek Kokusu, Erkenci Kuş ve No 309 gibi başarılı diziler ile hayranlarının gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Demet Özdemir, bir süre önce Aşk Taktikleri isimli sinema filminde de rol almış ve onun süre boyunca adından söz ettirmişti. Rol aldığı projelerde sergilediği oyunculuk performansı ile ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha kanıtlayan ünlü oyuncu Demet Özdemir yeni projesi ile merak ediliyor.

Yapılan anlaşma ile ilgili olarak seyirci kitlesi ise Disney Plus'un Türkiye'de yayına başlayacak olmasından memnuniyet duyuyor ve bu durumun pek çok yeni projenin oluşmasına katkı sağlayacağını biliniyor. Bunun yanı sıra Dünyayla Benim Aramda isimli yeni dizi adından söz ettirdi ve dizinin oyuncu kadrosunda bulunan isimler ilgi çekti.

Söz konusu dizi Dünyayla Benim Aramda isimli projede Demet Özdemir ile birlikte Buğra Gülsoy ve Hafsanur Sancaktutan gibi birbirinden başarılı oyuncular da başrollerde yer alacak. Bu üç isme bir başrol oyuncusunun daha ekleneceği açıklandı ve kadronun tam olarak tamamlanmadığı bilgisine ulaşıldı. Oyuncu seçimi için görüşmeler devam ederken dizide yeni başrolünün kim olacağı ve piyangonun kime vuracağı merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Projede görülen en önemli eksikliklerden birisi de dizinin 4. başrol oyuncusu oldu ve hikayenin ilerleyen bölümlerinde yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Söz konusu yeni dizide iki kadın arasında kalacak olan bir erkek karakterinin başından geçenler anlatılacak.