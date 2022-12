Reyting Rekoru Kıran Yalı Çapkını Seyirciyi Etkilemeyi Başardı

Star TV’nin yeni sezonda ekranlara gelen dizisi Yalı Çapkını adeta rekor kırdı. Sosyal Medya’ da kırdığı rekor ile ne kadar izlendiğini kanıtladı. Dizi aynı zamanda Cuma günü yayınlanan bölümü ile reyting rekoru kılmayı başardı. Zirveye tırmanan dizi her yerde rekor seviyelerinde geziyor.

Sosyal Medya’da da Popülerliğini Korumayı Başardı

16 Aralık Cuma günü İzlenme rekoru kırdı. Dizi rakip dizileri arkada bırakarak seyircinin adeta gönlü fethetti. Dizi konusu ve güncel oluşu ile sevilmeye başladı. Ayrıca aktörlerin birbiri ile uyumları sayesinde izleyici dizideki her sahneyi oldukça samimi ve içten buldu. Dizi her üç kulvar da da kendisi zirveye kapattı. Cuma zirvede kalmayı başarır mı bilinmez ama uzunca bir süre izlenmeye devam edeceği düşünülmektedir. Yine izlenme kavramı hatta sahneler hakkında yorumlar sosyal medyada ayrı bir şekilde incelendi. Dizi her yönden her kesimden izleyici bulacak gibi gözüküyor.

Yalı Çapkını Konusu ve Aktörleri Kimler?

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını başarılı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ’unda kadroda bulunması ile birlikte oldukça sağlam bir kadro sunmaktadır. Dizinin Mehmet Barış Günger senaryosunu yazmıştır. OGM Pictures yapımcılığını üstlenirken aynı zamanda dizinin yönetmenliğini de Burcu Alptekin yapmaktadır.

Dizinin konusu ise oldukça sevilen bir konu denilebilir; zengin ve çapkın olan torun Ferit’in evlendirilmesi için başlayan dizi Gaziantep’ten okumaya gelen güzel bir kız arasındaki olaylar silsilesi ile devam etmektedir. Seyran bu dizideki taşralı bir kız olarak kabul edilmektedir. Ancak yaşanılan duygular bu ikiliyi nasıl etkileyecek? İzleyici her bölümünü heyecanla beklemeye devam etmektedir. Seyirci ileriki bölümlerde Yalı Çapkını Ferit ile Seyran'ın aşkını daha yoğun görmeyi istiyor.