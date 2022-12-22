Garantiden Emekli Olanlar, Emekliliğine Garantiye Aldı! 100 Bin Kredi Fırsatı

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası ile emekli aylığını alan kişilerden biriyseniz ve nakde ihtiyacınız varsa, emekli kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız maaş müşterisi olarak gelir belgesiz 100.000 TL ihtiyaç kredisini kefilsiz kullanabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası'nın resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, maddi zorluk yaşayan ve geçinmekte zorlanan emekliler için kampanyalı kredi başlatan Garanti Bankası ile beraber beş dakika içinde kredi sonucu alınacağı belirtildi. Kısa sürede onaylanması demek o anda hesabınıza onaylanmış bir kredi yatırılacak demektir. Anlık nalit ihtiyacınızı bu bankaları kullanarak 100.000 TL değerinde giderebilirsiniz. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası, emeklilik kampanyalarında aynı anda ihtiyaç kredisi ve borç servis kredisi veriyor ve kredi kullanan emeklilerin kredi notunun düşük olması durumunda bordro müşterisi oluyor.

Son dönemler kredi ve promosyon verme konusunda bankaların tatlı bir rekabeti girmesi en çok nakit ihtiyacı olan kişilere yaradı. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası aracılığıyla kredi başvurusunda bulunan vatandaşların 36 ay vade ile kredi çekebilmeleri için 50.000 TL'lik kredi başvurusunda bulunmadan önce 3 ay beklemesi gerekiyor. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç halinde verdiği ihtiyaç kredi başvurusunda bulunan vatandaşların aynı gün içinde uygun faiz oranlarıyla kredi işlemlerini gerçekleştirebileceklerini ve nakde ihtiyaç duymaları halinde 50.000 TL kredi kullanabileceklerini duyurdu. Emekli aylığınızı aldığınız bankanın şubesine TC kimlik numaranız ile başvurabilir veya Garanti Bankası'nın mobil uygulamasını veya Yapı Kredi Bankası'nı kullanarak kredi başvurusunda bulunup gelen internet şifresini ve ödemeyi alabilirsiniz.