Reha Özcan'ın Üç Kız Kardeş Dizisi İtirafı Çok Konuşuldu

Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesi ünlü yazar ve oyuncu İclal Aydın'ın aynı isimde romanından uyarlanarak televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlamış ve bölümleri ile izlenme rekorları kırmıştı. Her yeni haftada seyirci grubunu çok heyecanlı bölümler beklemiş ve dizinin hikayesinin de çok etkili olduğu konuşulmuştu. Usta oyuncu Reha Özcan ise dizide başrol oyuncusu olarak yer alıyor ve Sadık isimli karaktere hayat vererek sevenleri karşısına çıkıyor. Usta oyuncu Reha Özcan bugüne kadar pek çok projede rol almış ve sergilediği oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Ünlü oyuncu Reha Özcan, Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesinde milyonlarca izleyiciye ulaşıyor ve oyunculuk performansı sergiliyor. Başarılı oyuncu Sadık isimli karakterin duygularını oldukça güçlü bir biçimde ekran başında bulunan izleyicilere yansıtıyor. Bunun yanı sıra kariyer hayatının da en popüler ve en güçlü dönemini yaşayan başarılı oyuncu rol arkadaşı İclal Aydın ile beraber en başarılı dizi çiftlerinden birisine hayat veriyor. Dizinin elde ettiği bu başarının bir diğer sebebi de Reha Özcan gibi oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimlerin etkili performansı.

Samimi hikayesiyle herkesi kendine çeken ve Ayvalık'ta çekimleri gerçekleşen Üç Kız Kardeş isimli televizyon dizisi projesi milyonların sevgisini kazanmayı başardı ve pek çok izleyiciye ulaştı. Ünlü oyuncu sokağa çıktığı zaman insanların kendilerini bağırlarına basan bir tavrı olduğunu anlattı ve bu durumun tüm oyuncuları motive ettiğini açıkladı. Kendilerinin de gelen her senaryoyu merak ettiğini belirten ünlü oyuncu Reha Özcan merak duygusunun çalışmayı da beraberinde getirdiğini ve daha fazla özendiklerini söyledi. Seyirci grubunun yapmış oldukları işi beğenmesi durumunda bu işi layık olmaya çalıştıklarını ifade eden ünlü oyuncu kendilerinin de şu an bunun için çalıştıklarını ve yaptıkları işin bir değeri olması sebebiyle gurur duyduklarını söyledi.

Başarılı oyuncu Reha Özcan Üç Kız Kardeş dizisinin setinde ekibin mutlu bir dönem geçirdiğini belirtirken kadın elinin diziye değmesinin de farkını hissettiğini ifade etti. Sette yaşadıkları keyfi ve heyecanı açıklayan ünlü oyuncu Reha Özcan çok mutlu olduklarını ve her sabah Ayvalık'ta uyandıklarını söyledi. Bunun yanı sıra ünlü isim kadın duyarlılığına da çok inandığını belirtirken ülkeyi hatta dünyayı kadınların yönetmesi durumunda daha hakkaniyetli ve daha adaletli bir dünyanın olacağını düşündüğünü söyledi. Analık duygusunun aynı zamanda motive edici ve bağışlayıcı olduğunu ifade eden Reha Özcan kadın yapımcının, kadın yönetmenlerin, kadın senaristlerin ve kadın yazarın olduğunu açıkladı. Bu enerjinin çok iyi geldiğini belirten ünlü oyuncu daha sevgi dolu birisi içerisinde olduklarını söylerken çok mutlu olduğunu da aktardı.

Kadın yönetmen tarafından dizi oyuncuları yönlendirilirken Üç Kız Kardeş dizisinin yazarının İclal Aydın olması da seyirci grubunun dikkatini çeken bir nokta. Bunun yanı sıra dizinin yapımcısının da kadın olması ve kadın gücü sayesinde projenin bu kadar önemli bir noktaya ulaşması diziyi öne taşıyor.