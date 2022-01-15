Profesör Doktor Ceyhan Açıkladı! Vaka Sayılarını Tespit Edemeyeceğiz

Aşısız olan vatandaşlara PCR testi şartının kaldırılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, sağlık gündemin üst sıralarında yer aldı. Bunun sonucunda olacak şeyin çok açık olduğunu ifade eden Profesör Doktor Ceyhan, koronavirüs pozitif vakalarının sayısının artacağını fakat kendilerinin ise bunu tespit edemeyeceğini belirtti.

Bu duruma Sebep olarak da alınan kararı gösteren Profesör Doktor Mehmet Ceyhan temaslı taramasını yapılmayacağına temaslara test yapılmayacağını ve yalnızca belli belirtileri olanlara ses yapılacağını ifade etti.

Aşısız Lara TED şartının kaldırılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ceyhan Buna göre etkinlik işyeri okullar ve seyahatlerde test zorunluluğunun kalktığını aktardı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk Enfeksiyon hastalıkları bilim dalı başkanı Profesör Doktor Mehmet Reyhan testi kapasitesinin sonuna gelindiğini ve test yaptıkça ve katsayılarının da arttığını söyledi aylardır hızlı tanı testlerini de söylemelerine rağmen onların uygulamayan sokulmaması sebebiyle bu noktaya geldiğimizde açıklandı.

Gelişmiş ülkelerin çoğunda kalabalığa girerken ya da uçağa binerken Hisar testi istenmediği ne dikkat çeken Profesör Doktor Ceyhan Aşır şartının koy olduğunu belirten omicron varyansının giderek yaygınlaşması sebebiyle kısıtlayıcı kuralların geldiğini fakat dünyada bu kısıtlayıcı kuralları gevşeten ve test sayısını azaltan tek ülkenin Biz olduğunu söyledim Bu şekilde bir uygulama ile hiçbir ülke duymadığını ifade eden Ceyhan bunun sonunda ise vaka sayılarının artacağını fakat tespitin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Profesör Doktor Ceyhan 12 varyansın belirtilerinin farklı olduğunu da belirtti ve daha hafif seyrettiğini açıkladı bunun da çok nadir test yapılacağı ve bakanların tespit edilemeyecek anlamına geldiğini ifade eden Ceyhan önemli değerlendirmelerde bulundu Bunun yanı sıra Ceyhan bugün açıklanan kararın hiçbir şekilde tartışılacak ya da kabul edilecek bir karar olmadığını paylaştı.