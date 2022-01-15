Yargı Engin Bu Kez Şarkı Söyledi

Rol aldığı Yargı dizisinde önemli bir karaktere hayat veren genç oyuncu Onur Durmaz, sergilediği performans ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. 1991 doğumlu olan başarılı isim sevilen dizi Yargı’da Engin isimli karaktere hayat veriyor ve sevenlerinden beğeni topluyor. Hukuk temalı proje Yargı’da hayat verdiği karakter ile kariyer hayatında da büyük bir sıçrama yaşayan ünlü oyuncu, dizide katili rolü ile hayranlarını ters köşeye yatırdı. Projenin 5. bölümü ardından başlayan hikayesi ile birlikte dizinin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan ünlü oyuncu, merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor.

Engin Tilmen isimli karaktere hayat veren oyuncu Onur Durmaz, projenin ilk bölümlerinde yeni bir avukat olarak masum gibi gözüküyor ve dikkatleri çok fazla çekmiyordu. Projede silik bir karakter olarak yer alan ünlü oyuncu, çok konuşulmayan bir isim olarak dizide rol alıyordu ancak projede sürpriz bir şekilde Engin karakterinin dizinin kilit isimlerinden birisi olduğu bilgisine ulaşılmış ve oyuncu, çok önemli bir rol üstlenmişti.

Yargı dizisi ile ünlü oyuncu Onur Durmaz kariyer hayatında birkaç basamağı da birden atladı ve son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Kulüp isimli dizide 31 yaşındaki oyuncu Onur Durmaz, Fırat tanış'ın canlandırdığı Çelebi karakterinin gençliğine hayat veriyordu. Daha önce farklı projelerde de yer alan ünlü oyuncu Yargı’da canlandırdığı karakterler ile dizi hayranlarının hafızasına kazındı.

Oyuncu dizinin ilk bölümlerinde kıvırcık saçları ile projede yer alıyordu ancak cezaevinde ise bir dönüşüm yaşadı ve kıvırcık uzun saçlarına veda etti. Onur Durmaz, hayat verdiği Engin karakterinin ölmesi ile beraber Yargı dizisinden ayrılmıştı ancak oyuncunun etkisi ise hala devam ediyor. Bununla birlikte seyirci kitlesi ünlü oyuncuyu yeni bir yapımda görmek için sabırsızlandığını da belirtiyor.

Ünlü oyuncuların müzikle ilgilendiği öğrenildi ve Onur Durmaz konu hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Müzikal yönüyle de dikkat çeken ünlü isim, dizide adından söz ettirmeye devam ediyor.