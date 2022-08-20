Prof. Dr. Karagülle Uyardı! Arıtılmış Su Zararlı

Hızlı bir şekilde artış gösteren hava sıcaklıkları ile birlikte yeterli ve düzenli bir şekilde günlük su tüketimi sağlık açısından elzem bir hale geldi. Fakat günlük tüketilmesi gereken suyun mutlaka güvenli ve sağlıklı olması gerekiyor ve uzmanlar konu hakkında uyarılarda bulunuyor. Bilinçsiz su tüketiminin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Müfit Zeki Karagülle arıtma işlemi ile saflaştırılan içme sularının tercih edilmesi hakkında konuştu ve bu suların faydadan çok zarar verebileceğine vurguda bulundu.

Sağlıklı suya erişim ve yeterli su tüketimi uzmanlara göre hava sıcaklığındaki yüksek artış sebebiyle önemli hale geldi. Diğer taraftan sıcak yaz günlerinde günlük su tüketiminde güvenilir olmayan kaynakların tercih edilmesi içme suyu kaynaklı sağlık problemlerinin yaşanmasına sebep oluyor. Karagülle düzenli ve yeterli su tüketiminin sağlıklı bir hayat sürmenin vazgeçilmez koşulları arasında bulunduğu konusuna vurguda bulundu ve konu hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Karagülle yapmış olduğu açıklamayla sağlık günlerinin sıralarında yer alırken su tüketiminin sağlıklı ve güvenliği içme suyuna ulaşmak kadar önemli olduğunu aktardı.

İçme amacıyla kullanılan suların mutlaka uluslararası geçerli olan hijyen ve sağlık koşullarına uygun olması gerektiğini belirten Karagülle, merak edilen konuları yanıt verdi. Diğer taraftan arıtılarak kullanılan suların ise güvenli ve sağlıklı olmayabileceğini açıklayan Karagülle, arıtılan suların mineral eksikliği başta olmak üzere bazı sağlık problemlerine yol açabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Karagülle doğal kaynak sularının, şebeke suyunun ve ambalajlı doğal mineralli suların Türkiye ile birlikte dünyada da farklı içme suyu seçenekleri arasında bulunduğunu belirtti. Yapılmış bilimsel araştırmalar hakkında bilgiler de veren Karagülle, kısa ve uzun vadelerde arıtılmış su tüketiminin bazı sağlık problemlerini ortaya çıkardığını açıkladı. Bu problemlerin arasında en başta mineral eksikliği geldiğine vurguda bulunan Karagülle magnezyum ve kalsiyum eksikliğine bağlı sağlık sorunlarının gelişebildiğini de ifade etti.