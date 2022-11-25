Prof. Dr. Azap Uyardı! En Az İki Virüs Var

Son dönemde görülen solunum yolu hastalıkları ile ilgili konuşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Alpay Azap merak edilenleri yanıtladı. Bir haftada çoğunlukla tek virüsün görüldüğü açıklanırken hastaların %5'inden azında ise birden fazla virüsün aynı anda bulunabileceği ifade edildi. Yaklaşan kış mevsimiyle üst solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterdiğini ifade eden AÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Alpay Azap önemli değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs salgını öncesinde geçerli olan mekanların daha az havalandırılması havanın soğuması ile kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirilmesi gibi durumların solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına sebep olduğu açıklandı.

Azap, kış mevsiminde en sık görülen hastalıkların nezle ve grip olduğunu ifade ederken bu kış durumun daha belirgin olacağını da söyledi. Bu duruma sebep olarak pandemide alınan sıkı önlemler sebebiyle neredeyse 3 senedir toplumda dolaşamayan virüslere karşı genel olarak bağışıklığın azalmış durumda olduğu ifade edildi. Bu sebeple çeşitli virüslerin dolaşmasını ve daha çok kişinin hastalanmasını bekledikleri ve bu durumun gerçekleştiği söylenildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Kuzey yarım kürede yer alan birçok ülkede virüslerin dolaşımda olduğu konusunda vurguda bulundu. Virüslerin sebep olduğu enfeksiyonların belirtilerinin birbirine çok benzediğine dikkat çeken Profesör Doktor Azap, belli bir muayene bulgusuna ya da şikayete bakarak kesin tanı koyabilmenin mümkün olmadığını dile getirdi. Belirtilere bakarak durumu ayırt edemediklerini ifade eden Azap, ateş olmadan ve genel anlamda durumu bozmadan yalnızca bol burun akıntısı varsa bunun büyük olasılıkla nezle virüsü olduğunu açıkladı. Halsizlik, öksürük, yüksek ateş ve kas ağrılarının olduğu durumda ise korona virüsün olabileceğini düşünüldüğü fakat kesin tanı için test yapmanın gerekli olduğu belirtildi.

Azap yapmış olduğu konuşmasında solunum yolu virüslerinin tamamının insandan insana solunum damlacıkları ile bulaştığını işaret etti ve yaklaşık olarak 3 senedir Covid-19 için uygulanan temas havalandırma ve maske süresini kısa tutma el ve yüzey temizliğini kapsayan tedbirlerin uygulanması ve mesafeyi koruma gibi önlemlere dikkat çekildi. Özellikle bu haftalarda 5 madde sebebiyle yaşanılan gibi hassas sayılarının arttığı açıklandı ve ortamı iyi bir şekilde havalandırmak ve kapalı alanlarda maske takmanın gerekli olduğu söylenildi.

Söz konusu bu virüslerin sağlıklı ve genç kişilerde daha hafif seyrettiğini belirten Profesör Doktor Alpay Azap hastaneye yatış gerektirmediğini fakat risk grubundakilerin korunması açısından virüslerin tedbirler ile kontrol altına alınması gerektiğini açıkladı. Özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, gebeler, 6 yaş altındaki çocuklar, karaciğer, akciğer hastalıkları ya da kontrolsüz diyabet gibi altta yatan ciddi hastalıklara sahip olan insanların risk altında bulunduğu söylenildi. Risk gruplarına bakıldığında ise toplumun neredeyse beşte birinin bu grupta yer aldığı açıklandı. Azap bu hastalıklardan korunma döneminde en önemli silahın aşı olduğunu da belirtti.