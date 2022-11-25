Yasak Elma Kumru Halktan Biri Gibi Davranmaya Çalıştı

Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesi Fox TV'nin sevilen dizilerinden biri olarak yayın hayatına devam ediyor ve Med Yapım’ın en uzun soluklu dizisi olması sebebi ile diğer dizilerden öne çıkıyor. Bu hafta 155. yeni bölümüyle ekranlara gelen Yasak Elma dizisi 6. ve son sezonu ile reytinglerde gün birincisi olmayı başardı. Reyting oranlarında oldukça başarılı bir grafik çizen dizi projesi her hafta hikayesi ile kahkaha attırıyor. Dizinin yeni bölümünde seyirci grubunun unutamayacağı sahneler ekranlara geliyor ve sonraki haftalarda neler yaşanacağı merak ediliyor.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı projenin yeni bölümünde seyirci grubu Kumru’nun davranışları sonrasında büyük bir kahkaha attı. Ender bir türlü aradığı aşkı bulamayan Kumru’yu Caner ile yakınlaştırmaya çalıştı ve seyirci grubu bu çifti çok sevdi. Ancak Kumru’nun gönlü Doktor Selim’e kaymaya başladı ve ikisi arasında neler yaşanacağı tartışma konusu oldu.

Doktor Selim'den hoşlanmaya başlayan Kumru Selim'in zengin insanlardan hoşlanmaması sebebiyle kendisini orta halli biri gibi göstermeye başladı. Yeni bölüme Kumru’nun yaptıkları damga vurdu ve Kumru, Yıldız gibi absürt sahnelere imza attı.

Caner Kumru'yu, Selim'in yanına giderken giyeceği kıyafetleri almak adına ortalama fiyatlara sahip olan ve pek çok kişi tarafından tercih edilen bir mağazaya götürdü. Caner ile Kumru'nun konuşmaları herkesi kırıp geçirdi ve Caner bir hırka gösterdi. Caner gösterdiği hırkayı depresyon hırkası olarak tanımlarken Kumru ise fakirlerin depresyonda olup olmadığını sordu. Yeni kıyafetleri ile Kumru'nun doktorunun yanına gitmesi ve daha sonra dolmuşa binerek eve dönmeye çalışması sosyal medyaya damga vurdu.

Yeni tanıştığı Doktor Selim'i çok beğenen Kumru kendisini farklı biri gibi gösterme telaşına girdi ve hayatında ilk kez otobüse bindi. İstanbul kartı olmaması sebebiyle otobüste kredi kartı basmaya çalışan Kumru şoföre de kızdı. Daha sonra otobüste kendisine kart veren kadını yüklü miktarda para vermesi ve geri istememesi dizinin dikkat çekici anları arasında yer aldı. Kumru’nun otobüsün çok dolu olması sebebiyle söylediği hareketler yaptığı espriler ve insanlar ile sosyal mesafeyi korumaya çalışması seyirci grubu oldukça güldürdü.

Yasak Elma dizisinin Kumru karakteri Selim ile işkembe yemeğe gittiği sahneleri ile de çok güldürdü ve sosyal medyada dizinin yeni bölümünde şok içindeki ve şaşkın halleri ile adından söz ettirdi. Dizinin yeni bölümünde Kumru ile doktor Selim'in ilişkisinde neler olacağı merak içerisinde bekleniyor. Yeni hali ve yaptığı komiklikler ile Yıldız’la yarışır bir hale gelen Kumru seyirci kitlesinin gözdesi oldu. Sosyal medyada Kumru karakterinin gittikçe Ender'e benzemeye başladığı yönünde yorumlar yapıldı ve Kumru’nun küçük Ender olduğu yazıldı. Kumru’yu yeni bölümünde seyirci kitlesinin daha çok sevdiği görülürken herkesin projenin yeni bölümüne çok güldüğü de öğrenildi.