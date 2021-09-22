Pınar Deniz’e Eleştiri Var! Yargı Dizisinde Dikkat Çeken Problem

Kısa bir süre önce Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yargı dizisi hakkında yeni bilgiler öğrenildi. Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz gibi iki başarılı oyunundan başrollerde bulunduğu projenin ilk bölümü Pazar gününde ekranlara getirildi. Oyunculuk performansı ve hikayesi ile beğeni toplayan dizi, her hafta daha başarılı bölümler ile seyirci karşısına çıkacak. Fakat teşkilat isimli dizinin de bu hafta yeni sezonuna başlayacak olması da Yargı dizisini zora sokabilir. Aynı zamanda ünlü oyuncu Pınar Deniz’e de yönelik bir eleştiri gerçekleşti ve detaylar merak konusu oldu.

Aşk 101’de beraber rol alan Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz, Yargı dizisinde buluşarak seyirci karşısına çıktı. Pınar Deniz, Avukat Ceylin karakterine hayat verirken oyuncu, sergilediği performans ile seyirci kitlesinin dikkatini çekmeyi başardı. Bugüne kadar rol aldığı diziler ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim eleştirilmeye ise hala devam ediyor.

Ünlü oyuncu Pınar Deniz daha önce de bazı zamanlarda eleştirilerin hedefi olmuş ve magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Ünlü ismin kelimeleri yutma durumu yeni dizi olan Yargı’da devam etti ve bu konu sosyal medyada konuşuldu. Milliyet yazarlarından Sina Koloğlu da seyircilerin hemfikir olduğu durum hakkında açıklamalar gerçekleştirdi. Koloğlu, Pınar Deniz isimli oyuncunun yetenekli olduğunu ve genç kuşak oyuncuların diksiyon sorununun mevcut olduğunu belirtti.

Dizide hayat verdiği Ceylin karakterinin sahnelerinin inandırıcılığı ile ilgili bir problem yaşanmadı fakat diksiyon sorunu dizi hayranlarının dikkatini çekti. Kaan Urgancıoğlu ile ekran uyumunu yakalayan ve çok iyi bir dizi çifti olan Pınar Deniz eleştirilerin hedefi oldu. Oyuncunun hayranları Pınar Deniz'in kelimelerin uyutma konusunda daha dikkatli olmasını istiyor ve bu konuda yorumlar gerçekleştiriyor. Projenin ikinci yeni bölümü ise 26 Eylül Pazar akşamında seyirci karşısına çıkacak.