İş Bankası Son Dakika Duyurdu: Araba Almak İsteyenlere İhtiyaç Kredisi Verilecek

İş Bankası araba almak isteyenlere ihtiyaç kredisi verecek. İş Bankası üzerinden araba almak isteyen kişiler bankalardan ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. İş Bankası taşıt kredisi yerine müşterilerine araç kredisi vereceğini bu şekilde daha hızlı bir şekilde kredi onayı alabileceğinizden bahsetti. İş Bankası kredi politikalarına uygun olan kişiler Bu banka üzerinden 36 ay vadeye kadar 50.000 TL ihtiyaç kredisi alarak almak istedikleri aracı hemen alabileceklerdir.

İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için de bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. İş Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan müşterilerin banka kredi notu 1350 ve üzerinde olması şarttır. kredi notu 1350 ve üzerinde olan İş Bankası müşterileri banka şubelerine gitmeden de İşCep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir onaylanan krediyi yine şubelere gitmeden kendi İş Bankası hesaplarına aktarabilirler. İş Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile 50.000 TL'ye kadar onay verecek ve 36 ay vadeli olarak Kredi kullandıracak.

İş Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi politikalarına uygun ise, İş Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesini verip Kredi başvurusunda bulunabilir. 50.000 TL'ye kadar yapacağınız Kredi başvurusunda banka kredi değerlendirmesini 5 dakika içerisinde yapacak ve sizlere hızlı bir şekilde Kredi sonucunu gösterecek. 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz bu Kredi de banka şubesinde eğer onay alırsanız aynı dakika içerisinde imza işlerinizi bitirerek kredinizi banka gişe personeli tarafından alabileceksiniz.

İş Bankası müşterisi olan ve banka şubelerine gitmek istemeyen kişiler de online olarak internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabilecekler. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız İş Cep uygulamasına giriş yaparak buradan krediler bölümüne gelip hızlı Kredi seçeneğini seçebilir ve buradan hızlı bir şekilde hemen ne kadar kredi onayı alacağınıza görebilirsiniz. İş Bankası İşCep ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler masrafsız kredi seçenekleri ile birlikte bu kredileri onay alırlarsa düşük faiz oranları ile kredi kullanacak ve ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yapma imkanı sunulacaktır.