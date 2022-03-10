Pınar Deniz Yiğit Kirazcı Hakkında Konuştu! İlişki Neden Bitti?

Hukuk temalı dizi Yargı, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkarak milyonlarca seyirciyi peşinden sürüklüyor ve yayınladığı sahneler ile beğeni topluyor. Sezonun en başarılı yapımları arasında yer almayı sürdüren proje Yargı, yayın hayatına seyirci kitlesini sıkmadan devam ediyor. Projenin başrolünde ise Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz gibi iki başarılı isim bulunurken yan karakterler de diziye renk katmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Pınar Deniz bugünlerde Yargı isimli televizyon dizisi projesi ve Ceylin isimli karaktere hayat veriyor ve çok başarılı bir oyunculuk performansı sergiliyor. Ünlü oyuncunun partneri Kaan Urgancıoğlu ile de çok iyi anlaştığı bilinirken geçtiğimiz ayda yaşadığı ayrılık ile adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu geçtiğimiz ay biten ilişkisi sonrasında sessizliğini bozdu ve Yiğit Kirazcı hakkında dikkat çekici bir açıklama gerçekleştirdi.

Ünlü oyuncu bütün ilişkilerini saf bir yerden kurduğunu belirtirken hayata ise bu duyguları hissetmek için geldiğine inandığını söyledi. Aşkın başlarken güzel olduğunu ve biterken de güzel bir şekilde bitmesi gerektiğini ifade eden ünlü oyuncu, bu durumun ilişkinin nasıl yaşandığı hakkında olduğunu söyledi. Kendi açısından kötü biten bir ilişkisinin bulunmadığını ifade eden Pınar Deniz yine de üzüldüğünü söylerken yaşın ilerlemesi ile birlikte ilişkilerin daha acısız bir şekilde bittiğini söyledi.

Yiğit Kirazcı ile Pınar Deniz senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı Aşkın Kıyameti isimli filmin çekimlerinde beraber rol almış ve oyunculuk performansı sergilemişti. Daha sonra ise ünlü oyuncunun set arkadaşlıklarının sürpriz bir şekilde aşka dönüştüğü öğrenilmiş ve bu haber büyük ses getirmişti.

Ünlü çift bir arada el ele çok mutlu görünüyordu fakat geçtiğimiz ay üzücü haber geldi ve Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı’nın geçtiğimiz ay ayrılık kararı aldığı bilgisine ulaşıldı.