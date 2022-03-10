Başvuru belirlendi! TC kimlik numaranızı yazarak 33.000 TL ödemeler alın! T.c. kimlik numaranızı yazdıktan sonra 33 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek 5 dakika içerisinde kredi onayı alabilecektir. Bankalar son zamanlarda yapmış oldukları ihtiyaç kredisi kampanyaları ile birlikte hızlı bir şekilde kredi onayı almaktadır. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar Yapı Kredi Bankası kredi politikalarına uygun olmaları durumunda bankanın 7gün 24saat vermiş olduğu bu ihtiyaç kredisine başvurusunu gerçekleştirebiliyor.

33 bin TL'ye kadar nakit kredi onayı verecek olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada kişilerin Kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanılarak Kişilere en fazla 36 ay vadeye kadar işlem yaparak Kredi imkanı sağlamaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar emekli olmaları durumunda emekli maaşını bu bankaya taşıması ile birlikte hem emekli kredisi hem borç kapatma kredisi hem de bankanın vermiş olduğu 2750 TL emekli promosyonu kampanyasından faydalanabilir. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden başvuru hakkında bilgileri alabilir ve güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.

33000 TL SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden atacakları mesaj ile birlikte hızlı bir şekilde bankadan kredi başvurusunda bulunabiliyor. Yapı Kredi Bankası SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada kredilerini hızlı bir şekilde alacak olan vatandaşların SMS atmaları durumunda hemen onay olabilecekleri kampanyayı kendi internetten duyurdu.

Yapı Kredi Bankası SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar bireysel yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelir yazarak 4411 numarasına mesaj olarak gönderebilir. 4411 numarasına bu şekilde atmış olduğunuz mesaj sonrasında banka kredi onayı verirse en yakın banka şubesine giderek kredinizi gelir belgesiz olarak sadece kimliğiniz ile birlikte kullanabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası ayrıca Kredi kullanacak olan vatandaşların SMS haricinde internet bankacılığı üzerinden de kredi alabileceği kampanyaları duyurdu.