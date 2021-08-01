Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Çiftinden El Ele Pozlar!

Ünlü çift Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı ilk defa el ele görüntülendi ve fotoğrafları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Oyuncu çiftin arkadaşlıkları film setinde başlamış ve daha sonra ilişkiye dönüşmüştü.

Önceki gün Bebek'te bir arkadaşları ile sohbet eden ve keyifli halleri ile objektiflere yansıyan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı çifti, ilk kez el ele görüntülenmeleri ile dikkat çekti. Marmaris'te tatil yapan gözde çift, bu kez Bebek’te kameralara takıldı ve neşeli halleri ile sevenlerinle mutlu etti.

Ünlü çift Yiğit Kirazcı ve Pınar Deniz, Aşkın Kıyameti isimli film projesinde rol almış ve daha sonra ilişki yaşamaya başlamıştı. Gözde çift, bu defa Bebek’te bir arkadaşları ile kahve içtikten sonra ilk kez el ele görüntülendi de dikkatleri üzerine topladı.

Çiçeği burnunda çift Bebek’te oturdukları bir mekanda kadın arkadaşları ile beraber uzun uzun sohbet etti ve bu sırada ikilinin görüntüleri kayıt altına alındı. Arkadaşları ile sohbet ettikten sonra el ele mekandan ayrılan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı çifti utangaç tavırlar sergiledi.

İlk kez el ele görüntülenen Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı çiftinin utangaç tavırlar sergilemesi dikkat çekerken ünlü oyuncu Pınar Deniz de spor yapması ardından sevgilisi ile buluştuğunu anlattı.

Aşıklar, yeni projelerinin başlamak üzere olduğunu belirtti ve ikisinin de yeni projelere odaklı olduğunu söyledi. Yapacakları işlerin başarılı olmasını umduklarını ifade eden genç oyuncular utangaç tavırlar sergiledi ve dikkatleri üzerinde topladı.

Çiçeği burnunda aşıklar, salgın sürecinde de hep evde kaldıklarını açıkladı ve kısa bir tatil ardından İstanbul’a döndüklerini ifade etti. Bu süreçte pek dışarı çıkmadıklarını da söyleyen ünlü çift, evcimen insanlar oldukları için dışarıyı fazla aramadıklarını da belirtti. Gözde çiftin aşkı ilk olarak Marmaris'te tatil yaptıkları sırada belgelenmiş ve oyuncular samimi bir şekilde görüntülenmişti.