Şahan Gökbakar Yangın Bölgesine Yardım İstedi!

Türkiye'nin pek çok bölgesinde eş zamanlı olarak başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ederken ünlü komedyen Şahan Gökbakar da Muğla'nın Marmaris ilçesinde açıklamalar gerçekleştirdi.

Yangının yaşandığı bölgeye giderek acil yardım çağrısı gerçekleştiren ünlü komedyen Şahan Gökbakar ilgili noktaya acil bir helikopter talep ettiklerini söyledi. Başarılı komedyen, yangının güncel olarak kontrol altına alabilecek seviyede ilerlediği bilgisini paylaşırken durum hakkında da konuşmalar gerçekleştirdi.

Orman yangınları Türkiye'yi sarmaya devam ederken Bodrum'da çıkan yeni yangın ardından Marmaris'in bazı bölgelerindeki evler de adeta teslim oldu. Marmaris'te konaklayan ünlü komedyen Şahan Gökbakar da bölgeye gitti ve yardım çağrısı gerçekleştirdi.

Sevilen komedyen, Turgut Şelale bölgesinde meydana gelen yangın sırasında çektiği görüntüleri paylaştı. Ünlü isim, yangın sırasında çektiği görüntüler ile sosyal medya hesabından takipçilerine bilgi paylaşımında bulundu. Alevlerin daha fazla artmadan müdahale edilmesi gerektiğini de belirtti ve yardım çağrısında bulundu.

Bölgenin yandığını ve arka tarafının Bayır köyü olduğunu açıklayan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, herkesin zor durumda olduğunu açıkladı. Arka tarafında da şelale bulunduğunu açıklayan ünlü isim, şelalenin yaklaşık olarak 3 gündür yandığını ve yalnızca dün öğleden sonra bir helikopter gelip 6-7 kez su döktüğünü anlattı.

Ünlü isim aynı zamanda Armutalan tarafında da geniş alanda bir yangın olması sebebiyle İlk müdahalenin o tarafa yapıldığını açıkladı. Sakat kendisinin bulunduğu bölgeye de hızlı bir şekilde müdahale yapılması gerektiği bilgisini paylaştı.

Dün bölgeye bir helikopter gönderildiği bilgisine vurgu yapan ünlü isim Şahan Gökbakar bulunduğu yere acil bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Acil olarak bir helikopter rica ettiklerini ifade eden Şahan Gökbakar yangının kontrol altına alınabilecek bir seviyede ilerlediği bilgisini de paylaştı ve çok fazla insanın mağdur olduğunu söyledi.