Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu Yeni Projede Buluştu!

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Yargı isimli dizinin uzun bir çalışma ve hazırlık dönemi geçirdiği biliniyor. Projenin senaryosunun Sema Ergenekon tarafından yazıldığı bilgisine ulaşılırken usta İsimler de dizi kadrosunda bulunmakta. Sema Ergenekon'un 2 sene boyunca Adliye Sarayı'nda gerçekleştirdiği özel dosya incelemeleri ve yaptığı gözlemler ardından oldukça etkili bir hikaye ortaya çıktı.

Yeni dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler bulunuyor ve başrollerde de Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu bir araya geliyor. Ünlü isimlerin sevenleri yeni gelişme ile oldukça memnun oldu ve dizi sosyal medyaya taşındı. İkili, daha önce Aşk 101 isimli dizide partner olmuş ve ekran uyumları ile beğeni toplamıştı. Aşk 101 dizisinde elde ettikleri başarı sonrasında hukuk temalı olan Yargı projesinde başrolü oynayacak olan oyuncular dikkat çekmekte.

Projenin yayınlanan ilk fragmanı seyirci kitlesinin ilgisini çekmeyi başardı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Oldukça iddialı bir dizinin yayın hayatına başlayacağı şeklinde yorumlar gerçekleşti de hikayenin sağlam olduğu söylenildi. Oyuncu kadrosunda bulunan usta isimler ve hikayesi ile henüz yayın hayatına başlamadan ilgi toplayan dizi fragmanları adeta magazin gündemine bomba gibi düştü.

Yargı ismi ile yayın hayatına başlayacak olan dizinin Kanal D'nin en başarılı ve iddialı yapımları arasında olacağı konuşuluyor. Yeni sezonda en çok güvenilen projelerin başında gelen dizi, uzun bir hazırlık dönemi de geçirdi. Aşk 101 dizisinde ekran uyumu ile beğenilen Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu isimli oyuncular yeni dizilerinde de büyük başarılara imza atacak.

İzleyici kitlesi, 2 senedir çalışmaları süren Yargı dizisinin yayın hayatına ne zaman başlayacağını da merak etti ve konu hakkında geri sayımın başladığı bilgisine ulaşıldı. Ancak kanal tarafından dizinin yayın hayatı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ve izleyiciler gelecek olan cevabı bekledi.