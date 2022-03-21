Gönül Dağı Yeni Bölüm Gelişmeleri! Dizi Sosyal Medyada Öne Çıktı

Her cumartesi akşamında TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan sevgi dolu dizi Gönül Dağı ekranların en beğenilen projeleri arasında yer alıyor. Söz konusu dizi sessiz sakin bir biçimde sezonun en başarılı işlerinden biri olarak hafızalara kazınırken yüksek izlenme oranları da elde ediyor. Bunun yanı sıra sosyal medyada da sıklıkla adından söz ettiren proje, yeni bölümü ile öne çıktı ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Yeni bölümleri ile İç Anadolu'da bulunan bir kasabada yaşayan insanların hayatlarını anlatan Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesi sıcak ve mütevazi senaryosu ile seyirci kitlesini etkilemeyi başardı ve adından söz ettirdi. Dizinin elde etmiş olduğu başarı izlenme oranlarına da yansırken sosyal medyada da proje hakkında çok sayıda yorum yapılması gözlerden kaçmadı.

Sosyal medya gelişmelerine bakıldığı zaman Gönül Dağı dizisinin YouTube'daki hesabının takipçi sayısının bir milyon kişiyi aşması da dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı. Bunun yanı sıra dizinin 57. bölüm fragmanı da 1 gün önce yayınlandı ve izlenme oranının 2 milyona yaklaştığı görüldü. Söz konusu proje elde etmiş olduğu bu rakamlar ile büyük bir başarıya imza atarken gelecek bölümü ile de merak konusu oldu.

26 Mart Cumartesi akşamında 57. yeni bölümü seyirci kitlesi ile buluşturacak olan dizide önemli gelişmeler ekranlarda yer alacak.

Asuman ve Ramazan'ın evliliğe doğru giden ilişkisine karşın Rıfat ile Meryem arasında bir sürecin kapandığı yeni bölümde ekranlara taşınacak. Meryem karakteri Rıfat’a artık yapamadığını belirtirken kendisinden sadece mutsuzluk geleceğini söyleyecek ve işlerinin bittiğini açıklayacak.

Meryem'in yapmış olduğu açıklamalar ile düğün öncesi iplerin koparıldığı daha görülecek. 3 kategoride de çift haneli izlenme oranları elde eden Gönül Dağı dizisi bu sezonun en iyi yapımları arasında bulundu.