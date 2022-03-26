Özge Özberk’ten Dikkat Çekici Paylaşım

Ünlü oyuncu Özge Özberk son olarak yakınlarda Bir Annenin Günahı isimli dizide rol almış ve performans sergileyerek seyirci kitlesi ile buluşmuştu. 1993 senesinde yayınlanan Şaban Askerde ismi dizi ile meslek hayatına başlayan başarılı isim, Çağan Irmak tarafından yönetmenliği yapılan Çemberimde Gül Oya isimli proje ile kariyerinde büyük bir çıkışa imza atmış ve bu proje ile geniş bir hayran kitlesi elde etmişti.

Cem Yılmaz'ın Arog ve Gora filmleri ile de konuşulan başarılı oyuncu daha sonra tekrardan Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmi ile beğeni toplamıştı. Kırık Kanatlar, Geniş Zamanlar, Sinekli Bakkal, Pis Yedili, Canım Babam, Kalbimdeki Deniz gibi pek çok dizide rol alan ünlü oyuncu çeşitli oyunlar ile tiyatro sahnesinde de çıkıyor. Diğer taraftan genç isim Mert Yazıcıoğlu ile başrolünde rol aldığı Bir Annenin Günahı dizisi ile de ekranlarda yer alan ünlü oyuncu dizinin düşük reyting oranları elde etmesi sebebiyle final kararı alınmıştı. Proje 2020 senesinde yayınlanmış ve yalnızca 5 bölüm boyunca yayın hayatına devam edebilmişti ve Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştı.

Bu son projesi ardından dizilerde rol almayan ünlü oyuncu Özge Özberk’in hayranları ünlü ismi bir dizide görmek için sabırsızlıkla araştırma yapıyor. Ünlü oyuncu ise bu süreçte yazarlığa ağırlık verdi sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Özge Özberk 2010 senesinde dünyaya gelen oğluna teşekkür ettiği bir paylaşımında imza gününden fotoğrafını sevenlerinin beğenisine sundu.

Oyunculuk mesleği ardından yazarlığa adım atan başarılı isim Özge Özberk Mavi Kuş, Kurabiye Ormanı ve Yapabilirsin Dostum isimli seri kitaplarını yayınlamıştı. Söz konusu bu kitapların İnkılap Kitabevi tarafından yayınlandığı biliniyordu ve kitapların çizimleri ise Berk Öztürk tarafından gerçekleşiyordu. Bunun yanı sıra söz konusu kitaplar 5-8 yaş aralığında bulunan çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyordu.