Dilan Çiçek Deniz'den Yeni Proje Haberi Geldi

Gidenler isimli sinema filminin çekimlerini tamamlayan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz bugünlerde yeni projeler için değerlendirme yapıyor. Söz konusu filmde hayat vereceği karakter için saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu ilk zamanlarda farklı bir tarz yapması sebebiyle dikkat çekmişti fakat ünlü ismin sevenleri ise kısa süre içerisinde oyuncunun bu haline alıştı.

3 defa Burak Deniz ile bir projede buluşan başarılı olmuş Dilan Çiçek Deniz ayrıca Şükran Ovalı, Berrak Tüzünataç ve Ersin Aracı ile de projeyi paylaşarak performans sergiledi. Oyuncu, konu ile ilgili konuşurken Gidenler isimli filmin çekimlerinin çok keyifli geçtiğini anlattı ve mutluluğu da gözlerinden belli oldu. Bu işi yapmaları sebebiyle çok mutlu olduğunu açıklayan ünlü oyuncu inanılmaz bir iş olacağını söyledi ve herkesin çok seveceğini umduğunu belirtti.

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz’i çok mutlu eden Gidenler isimli söz konusu filmin çekimlerinin tamamlanması sonrasında ünlü oyuncuya yeni proje tekliflerinin geleceği düşünülüyor. 2022 senesi ile beraber Dilan Çiçek Deniz üst üste projelere imza atmaya başlamış ve kariyer hayatında yaşanan bu gelişmeler ile adından söz ettirmişti.

Bir süre önce yeni proje hakkında açıklama yapan oyuncunun ismini vermek istemediği televizyon dizisi hakkında detaylara ulaşıldı. Dilan Çiçek Deniz'in Kiracı isimli dizinin kadın başrol oyuncusu olarak projede yer alacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra oyuncunun eski saç rengine geri döneceği de açıklanırken ünlü isim sarı saçlarına alıştığını belirtti.

Kiracı isimli dizinin senaryosu Nermin Yıldırım tarafından yazılırken yönetmenliği ise Yusuf Pirhasan tarafından gerçekleşiyor. Ünlü isim senaryoyu okuduğu zaman çok heyecanlandığını ve detayları da çok merak ettiğini daha önceki röportajında belirtmiş ve konu hakkında düşüncelerini de bu şekilde açıklamıştı. Tatil döneminin kapandığını anlatan oyuncu işleri ön plana aldığını söyledi ve yeni projeler için hazırlanması gerektiğini ifade etti.