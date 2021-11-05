Özge Gürel’den İtalya Anlaşması

Yetenekli oyuncu Özge Gürel, Can Yaman ile beraber başrolleri paylaştığı Dolunay ve Bay Yanlış isimli televizyon dizisi projeleri ile İtalya'yı fethetmişti. Söz konusu ülkede yeni Bir anlaşmaya imza atan ünlü oyuncu, dikkatleri üzerinde topladı ve adından söz ettirdi. Bir İtalyan markasının yüzü olan başarılı oyuncu Özge Gürel, yapmış olduğu anlaşma ile İtalya'nın yanı sıra Türkiye'nin magazin gündeminde da yer aldı.

Ünlü oyuncu Özge Gürel'in başarılı dizileri sonrasında İtalya'da yapmış olduğu büyük anlaşma hakkında detaylı bilgiler ve konu ile ilgili merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır. Gürel, bugüne kadar çok sayıda başarılı yapımda rol almış ve seyirci kitlesini ekranlara kilitlemişti.

Oyuncunun en büyük başarısının ise Can Yaman ile beraber başrollerini paylaştığı Dolunay’da olduğu şeklinde yorumlar yapılıyordu. Bu dizi sayesinde ismini geniş kitlelere duyurmayı başaran ünlü oyuncu Özge Gürel, bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Son olarak geçen sene yine partneri Can Yaman ile başrolünü paylaştığı Bay Yanlış isimli televizyon dizisi projesinde seyirci karşısına çıkan oyuncu, daha sonra ekranlarda boy göstermemişti.

Romantik komedi türünde ekranlara getirilen ve Özge Gürel ile Can Yaman gibi birbirinden başarılı iki oyuncuyu kadrosunda bulunduran dizi hayal kırıklığına uğratmış ve düşük reyting sonuçları almıştı. Hedeflediği reyting sonuçlarına ulaşamayan Bay Yanlış isimli televizyon dizisi projesi 14. bölümde ise final yaparak ekran hayatına son vermişti. Türkiye'de tutmayan dizi, İtalya'da ise izlenme rekorları kırdı ve çok beğenilen bir yapım olarak adını tarihe yazdırdı.

Bay Yanlış isimli televizyon dizisi projesi kısa süre önce İtalya’da yayınlanmaya başladı ve zaten Can Yaman'ın ünü ile birlikte dizi de çok izlenenler arasına girdi. Yapım sayesinde Özge Gürel de Can Yaman gibi ismini geniş kitlelere duyurdu ve büyük başarılara imza attı. Oyuncu son olarak İtalyan spor giyim markası olan Pyrex ile bir anlaşmaya imza attı ve adından söz ettirdi.