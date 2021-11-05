Emekliler Sorun Yaşamasın Diye, Destek Biçiminde 8000 TL Ödeme Yapılacak, Açıklama Geldi! Emeklilere özel ve kamu olmak üzere birçok banka üzerinden 8 bin TL ödeme gerçekleştirileceği son dakika biçiminde açıklandı.

Emekli bireylerin yüzlerinde tebessüm oluşturacak yepyeni bir kampanya haberi duyuruldu. 8 bin TL olan bu ödemeden faydalanabilmek için bazı şartlar sunuldu. Belirtilen bu özel şartları sağlayabilen emekli kişiler bu önemli kampanyadan kısa zaman içerisinde faydalanmaya başlayabilecek.

Emekliler için hazırlanan bu destek paketinde ödeme kampanyası kişilerin maaşlarına eklenerek ödenecektir. Emekli maaşlarını aldıkları alakalı banka hesaplarından vatandaşlar bu 8 bin TL olan ödeme için başvuruda bulunabilecek ve uygun görürlerse de başvuru gerçekleştirdikleri bankadan direkt onay verilecektir.

Emekli vatandaşların aldığı maaşa ek olarak başlatılan bu özel kampanyayla beraber Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden işlemler gerçekleştirilebilir. Ama bahsi geçen bankalar haricinde katılım bankalarıyla özel bankalar da bu kampanyaya imkan vermektedir.

8000 TL’ye Kadar Varan Emekli Ödemeleri

Emekliler için sunulmuş olan 8 bin TL kredi kampanyası emekli kişilerin yüzünü güldürüyor. Hem başvurusu kolay hem de sonuç hızlı. Bu kapsam içerisinde bankalara başvuruda bulunulması durumunda başvurunun gerçekleştirildiği süreç içerisinde ihtiyaç sahibi kişilere sonuç bildirimi yapılmaktadır. Olumlu bir sonuç gelmesi durumunda verilen kredi miktarı direkt olarak maaşlarını aldıkları bankalar üzerinden maaşa ek biçimde kullanıma açık forma gelir.

8000 TL’ye Kadar Varan Emekli Ödemelerinin Başvuru Şartları Nelerdir?

8 bin TL’ye dek varan emekli ödemesi alacak olan kişilere 12 ay vade ile taksitli biçimde nakit avans kullanım fırsatı da veriliyor. Vatandaşlar emekli maaşlarını almış oldukları bankalardan işlem yapabilecekler. Banka hesaplarından artı yönlü para da kullanabilecekler. Başvurmuş oldukları bu özel kampanyadan onay almaları durumunda 8 bin TL ek para, emekli maaşlarını çektikleri banka hesaplarına aktarılacaktır. Bahsi geçen başvuru işleminin neticeye ulaşıp ulaşmadığına bakmak için bankanın mobil uygulamasına giriş yapılmalıdır. Emekliler emekli maaşlarını aldıkları bankalardan internet bankacılığı şifrelerini alabilirler. Bu şifre ile mobil bankacılığa giriş yaparak kampanya sonuçlarını tek bir tıkla öğrenebilirler.