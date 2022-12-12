Özge Gürel Sipahi Dizisiyle Dönüyor! Artık Onun Adı Canan

Bu sene içerisinde Hayaller ve Hayatlar isimli dijital bir dizide rol alarak oyunculuk performansı sergileyen ünlü oyuncu Özge Gürel hayranları tarafından dikkatli bir şekilde takip ediliyordu. Ancak ünlü oyuncunun son olarak televizyon ekranlarında rol aldığı proje Bay Yanlış olmuş ve ünlü isim bu diziyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bay Yanlış isimli dizi projesi sonrasında aradan geçen 2 sene ardından tekrardan bir televizyon projesi için sete çıkan güzel oyuncu Özge Gürel bu defa Sipahi isimli dizi projesinde rol alarak oyunculuk performansı sergileyecek. Ünlü oyuncunun Canan Doğan isimli karaktere hayat vereceği öğrenildi ve söz konusu dizinin ana konusunun ajanların kahramanlık öyküsü ve istihbarat çalışmaları olduğu öğrenildi.

Özge Gürel tarafından hayat verilen Canan Doğan isminin karakter Sipahi isimli yeni dizide çok farklı ancak güçlü bir kadın olarak ekranlarda yayınlanacak. Ünlü oyuncu Özge Gürel Canan Doğan karakteriyle terörle mücadele eden bir komisere hayat verecek ve takipçilerinin dikkatini çekecek. Yeni dizisinde eski rollerinden çok farklı bir karaktere hayat verecek olan Özge Gürel, Sipahi dizisinde hem aksiyon dolu anlar yaşayan hem de çok güçlü olan bir kadın karakteri ile izleyici ile buluşacak.

Özge Gürel'in Sipahi dizisinden gelen teklifi kabul etmesi ve Canan Doğan isimli karakteri canlandıracak olmasında partneri Kaan Yıldırım'ın yönlendirmesi olduğu biliniyor. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım Sipahi dizisinden gelen başrol teklifini kabul etmesi ardından yakın arkadaşı olan ve yapmış olduğu açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Özge Gürel, Canan Doğan karakterinin ve Sipahi dizisinin kendi adına bir ters köşe olduğunu belirtirken duyduğu heyecanın bu durumdan kaynaklandığını açıkladı.

Ünlü oyuncu yeni dizisinin bir istihbarat teşkilatının hikayesi olduğunu belirtirken başlarına gelen olayların ve onların yaşadıklarının seyirci karşısına çıkacağını belirtti. Bu tipte olayların ülkeye yansımasının güzel ve ilginç bir hikaye olduğunu belirten başarılı isim önce Özge Gürel terörle mücadele komiserine hayat vereceğini ve bu rolün kendisi için ters köşe bir rolü olduğunu ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Seyirci kitlesi Özge Gürel'in hayat verdiği Canan Doğan karakteri ve Sipahi dizisiyle farklı bir dünya izleyecek. Oyuncu adına bu dizi diğer projelerine göre daha farklı bir yerde bulunuyor ve dizi projesi hayranlarına şaşırtmak için son hazırlıklarını yapıyor. Peki Sipahi dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir, Sipahi dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? Sizler için haberimizin devamında Özge Gürel ile Kaan Yıldırım'ın başrolde yer aldığı Sipahi isimli televizyon dizisi projesi hakkında merak edilenleri ve detaylı bilgileri yazdık.

Ünlü isim tarafından hayat verilecek olan Canan karakteri çok güzel piyano çalmasına rağmen sesine güvenmeyen ve müzisyen olmak isterken polis olarak yaşamına devam eden bir kadın. Canan konservatuvar sınavına girmek için yola çıktığı anda patlayan bir bomba ile yaralanır ve ölen bir çocuk sonrasında polis olmaya karar verir ve dizide bu şekilde ilginç bir hikaye anlatılır.