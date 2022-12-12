FOX TV'den 2 Dizi Gidiyor, 2 Dizi Geliyor!

Televizyon dizileri konusu ile ilgili son zamanlarda oldukça hareketli bir dönem yaşayan kanal son gelişmeleri ile adından söz ettirdi. Kanal yetkilileri diziler konusunda önemli kararlar aldı ve bu durum seyirci grubuna duygusal anlamda çok etkiledi. İlk olarak Fox TV'nin iki dizi projesi için final kararı alması seyirci grubu için üzücü bir gelişme olurken bu durum sosyal medya hesaplarından yapılan yorumlara da yansıdı. Final yapacağı açıklanan ilk dizinin bir peri masalı olduğu öğrenildi ve bu durum Bir Peri Masalı isimli televizyon dizisi projesi hayranlarının canını sıktı. 20 Aralık Salı akşamında 13. bölümü ile beraber son defa seyirci kitlesiyle buluşacak olan Bir Peri Masalı dizisi çarşamba akşamlarında yayın hayatına devam ediyordu fakat kanal yetkilileri yeni bir dizi proje sebebiyle Bir Peri Masalı dizisinin yayın gününü değiştirdi ve Bir Peri Masalı’nı istemedi. Dizi projesi Çarşamba akşamından sabah akşamdan alındı. Bu durum da projenin son iki bölümünün salı akşamlarında izleyici karşısına çıkacağı anlamına geliyor.

Bir Peri Masalı isimli dizi projesinin yanı sıra Fox TV'nin final kararı aldığı diğer bir dizi Darmaduman olarak açıklandı. Hafsanur Sancaktutan, Mert Yazıcıoğlu, Aslıhan Malbora ve Aytaç Şaşmaz gibi oldukça etkili genç oyuncuların başrolde yer aldığı dizi final yaparak yayın hayatının sonlandıracak. Söz konusu dizi projesinin 9. Bölümü itibarıyla final yaparak ekranlara veda etmesine ve seyirci kitlesiyle son defa buluşmasına karar verildi. Dizi öncelikle perşembe akşamlarında yayın hayatına başlamış ve bugüne kadar 7 bölümünü izleyici ile buluşturmuştu. Daha sonra tıpkı Bir Peri Masalı dizisi gibi gün değişikliğine giden Darmaduman isimli proje perşembe akşamlarından cumartesi akşamlarına alınmıştı. 9. yeni bölümü ile 24 Aralık Cumartesi akşamında final yapacak olan Darmaduman isimle dizi bu karar ile hayran kitlesini üzdü.

Fox TV almış olduğu bu kararlar ile seyirci grubundan eleştiri toplarken sosyal medya hesaplarında Fox TV'nin 2 dizisi hakkında final kararı alması konuşulan bir konu oldu. Diğer taraftan final yapan yüzlerin aksine iki yeni proje de seyirci karşısına çıkmak için hazırlık yapıyor. İlk olarak 14 Aralık Çarşamba akşamında yine Fox TV ekranlarında Hayatımın Şansı isimli yeni bir dizi ekranlarda yayınlanacak ve seyirci karşısına 1. bölümünü çıkaracak.

Hayatımın Şansı isimli televizyonda dizisi projesinde Şifanur Gül ile Alican Ulusoy ikilisi başrolde yer alıyor. Bir dram projesi olarak ekranlarda yayınlanacak olan yeni dizi seyirci kitlesi tarafından meraklı heyecan içerisinde bekleniyor. Hayatımın Şansı isimli dizinin yanı sıra FOX TV ekranlarında yeni başlayacak olan diğer dizi ise Dokuz Oğuz olarak açıklandı. İlk fragmanı ve ilk görüntüleri yayınlanan Dokuz Oğuz dizisi, Savaşçı dizisinin izinden gidecek ve askeri dizi seven seyirci grubunu çok etkileyecek. Dokuz Oğuz isimli televizyon dizisi projesi kısa süre içerisinde seyirciye kitlesiyle buluşacak ve yayını hayatına başlayacak. Toplamda 5 sezon süren ve çok önemli bir askeri dizi olan Savaşçı isimli fenomen dizi projesinin yerini doldurmaya amaçlayan Dokuz Oğuz dizisi, Kubilay Aka ile Yasemin Allen ikilisini başrolde buluşturuyor.