Ozan Dolunay İddialı Bir Dizi ile Dönüyor!

Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan yetenekli oyuncu Ozan Dolunay hakkında yeni bilgiler öğrenildi. 2015 senesinde Tatlı Küçük Yalancılar isimli dizide sergilediği performansı ile beğeni toplayan ünlü isim, daha sonra farklı yapımlarda da rol almıştı.

Yüksek Sosyete, Oyunbozan, Darısı Başımıza ve Lise Devriyesi gibi dizilerde rol olarak tecrübe kazanan ünlü oyuncu Ozan Dolunay, en önemli çıkışını ise Zalim İstanbul isimli dizisi ile gerçekleştirmişti.

Ozan Dolunay dizide Cenk Karaçay karakterine hayat vermiş ve sergilediği oyunculuk performansı ile seyirci kitlesinden büyük beğeni toplamıştı. Diğer taraftan oyuncunun geçen sezon da büyük bir şanssızlık yaşadığı bilmiyordu. Genç oyuncu, İyi Günde Kötü Günde isimli dizi ile ekranlara dönmüş fakat yapım 6 bölüm sonrasında düşük reytingler sebebi ile final kararı almıştı.

2021 senesinde ise Bizi Ayıran Çizgi isimli dijital dizide yer alan ünlü oyuncu, yeni sezonda Fox TV ekranlarında yer alacak. Buğra Gülsoy ve Hazal Kaya ikilisi ile başrolde yer alacak olan ünlü oyuncu Ozan Dolunay, İmkansız isimli dizi ile ekranlara dönüyor.

İyi bir çıkış yapmak adına büyük bir fırsat kazanan Ozan Dolunay, yeni dizisi ile merak konusu oldu. Ozan Dolunay, Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy gibi 3 başarılı oyuncunun rol alacağı İmkansız dizisi hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte kısa süre içerisinde Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan proje ve merak edilenler...

Oyuncunun hayranları ise alınan yeni karara çok sevindi ve Fox TV dizisi hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Zalim İstanbul'da sergilediği performansı ile beğeni toplayan Ozan Dolunay isimli oyuncunun hayranları yeni dizi haberi karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Yeni dizinin Japonya'da çok beğenilen Oasis isimli projenin yerli uyarlaması olacağı bilgisini de ulaşıldı.