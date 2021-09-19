Son Dakika! Denizbank’tan borç kapatma kredisi verilecek, 100.000 TL hemen onay alınacak, 36 ay vade ve 24 ay vade

Son dakika haberi Denizbank’tan geldi. Borç kapatma kredisi ile 100 bin TL ihtiyacı olanlara ödenecek. Borcu olanlar, Denizbank üzerinden tüm banka borçlarını kapatmak için kredi başvurusu yapabilirsiniz. Detaylar haberimizde…

Yaşantımızı idame etmek için bazı zamanlarda kredi kartı veya ihtiyaç kredisi kullanmak zorunda kalırız. Zamanında ödenmeyen kredi borçları kişiyi zora sokar. Aksayan ödemeler, kişinin banka tarafından sicilinin bozulmasına kadar gider. Kredi konusunda zorluk yaşayan vatandaşlara Denizbank üzerinden 100 bin TL ye kadar kredi imkanı tanınıyor. Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapan vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi veriliyor. Bu krediden faydalanabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu şartlarda ön plana çıkan borcun güncel bir borç olmasıdır. Daha önceden icra aşamasında olan veya avukatlık durumuna gelen borçlar için geçerli değil. Şartları uygun olanlar, bankadan hemen başvuru yaparak 100 TL yi kullanabilir.

Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır?

Kredi borçlarını kapatmak için 100 bin TL ye kadar olan krediden faydalanmak için ilgili bankanın şubelerine başvuru yapmak gerekiyor. Banka borcunun yüksek olması nedeni ile SMS veya internet sitesinden yapılan başvurular olumsuz olabilir. Kredinin yüksek tutarlı olması nedeni ile şubelerden başvuru yapmak daha olumlu sonuçlar verebilir.

Denizbank 100.000 TL üzerinde borç kapatma kredisi mi veriliyor?

Denizbank 100 bin TL ye kadar bireysel olarak işlem gerçekleştiriyor. Fakat borçları 100 bin TL nin üzerinde ise ipotek verilmeden kredi alınmıyor. 100 bin TL nin üzerinde olan kredilerin ipotek karşılığı olarak Denizbank’tan alınabilir. Kredi borcu olan kişilerin şartları uygun olması durumunda verdikleri ipoteğin ekspertiz değerini yanında, 36 ay vade imkanı da sunuyor. 500 bin TL tutarında verilen bir ipotek ile 250 bin TL ye kadar borç kapatma kredisi alınabilir. Bu kredilerde kredi notu ve kredi sicili onay için önemlidir.