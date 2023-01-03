 Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse İçin Her Şey Değişiyor

Televizyon ekranlarında başarılı bir oyunculuk sergileyen Hazal Filiz Küçükköse kariyer basamaklarını Kara Sevda isimli projede Zeynep karakterine can vererek geniş kitlelere ismini duyuran ünlüler arasında yerini almıştı. Ünlü oyuncu Hazal Filiz küçükköse ise yeni yayınlanan ve Türkiye’nin en çok sevilen ve beğenilen kanalları arasında yerini alan Fox TV ekranlarında bir peri masalı isimli projede kendini gösteriyor. Ünlü oyuncu bir peri masalı isimli projede Çok iddialı net ve dik duruşu sayesinde izleyicilere bir kere daha kendine hayran bırakmayı başarıyor.

Oyunculuğu Kadar Güzelliği İle de Çok Konuşuluyor

Ünlü ve güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse başarılı bir oyunculuğunun ardından adından sıklıkla bahsettirmeyi başarmıştı. Ancak ünlü oyuncu sadece dizi çekimlerindeki başarısı ile değil aynı zamanda güzelliği ile de adından söz ettiren oyuncular arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde olan isimli bir magazin dergisine söz vererek objektifleri karşısına geçen ünlü oyuncu bu konu ile ilgili birçok açıklamada bulundu ve yine dikkatleri bu anlamda da üzerine çekmeyi başarmıştı.

Ünlü ve güzel oyuncu magazin dergisine vermiş olduğu röportajda ise 2022 yılı onun için bir dönüşüm yıl olduğunu ifade etmeye çalıştı. Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse sosyal medya hesabı olan Instagram’da 3,1 milyon takipçisi bulunduğunu ve magazin dergisinde yer almış olduğu dergi kapağını daha sosyal medya hesabı üzerinden ınstagram’dan paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü ve güzel oyuncu izle paylaşımını çok kısa bir süre içerisinde çok fazla beğeni ve yorum almayı da başardı. Güzel oyuncunun takipçileri ise magazin dergisine vermiş olduğu pozların altına muhteşemsin çok güzelsin gibi pek çok övgü dolu yorumlarda bulunmayı ihmal etmedi.