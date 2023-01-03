Ünlü Oyuncu Tuan Tunalı Çok Yoğun Çalışıyor

Ünlü ve başarılı oyuncu Tuan Tunalı Erkenci Kuş dizisiyle dünyanın birçok ülkesinde tanınan oyuncular arasında yerini almayı başarmıştı. Ünlü oyuncu erkenci kuş dizisinde Metin karakterine hayat vererek kariyer basamaklarını bir bir tırmandı ve adını tüm dünyaya duyurmayı da başarmıştı.

Ünlü oyuncu Tuan Tunalı 2009 yılında ise Denizyıldızı isimli projede oynayarak kariyer planlamasına ilk adımı atmıştı. Ünlü oyuncu yasak elma dizisinde de Mete karakteri ile konuk oyuncu olarak hikâyede yer almış ve Erkenci Kuş projesindeki Üstün performansının hemen ardından da televizyon ekranlarında yayımlanan fakat kısa bir süre rol alan baht oyunu dizisinde de boy göstermişti.

Tuan Tunalı Yeni Projelerle Devam Ediyor

Uzun süreden beri ortalarda görünmeyen herhangi bir projede oynamayan ünlü oyuncu Tuan Tunalı son olarak İlker Kaleli’nin başrol görevinde bulunduğu ve İspanyol yapımı olan La Passion Turca isimli dizinin içinde yer alarak kariyerine yeni bir proje daha eklediğini sevenleri ile paylaşmıştı.

Oyuncu şimdilerde ise yeni sinema filmi için sete film hazırlıklarını yapmaya başladı. Özellikle Tuan Tunalı’nın başrolünü oynamış olduğu ve Pelin Öztekin ile paylaşmış bulunduğu kızı Kazan Aşk isimli projenin çekimleri ise gözde mekânlardan biri olan Ayvalık’ta geçtiğimiz günlerde başladı.

Genç oyuncu yeni projesini sosyal medya hesabından duyurdu. Kızı Kazan Aşk projesinde başrolde Tuan Tunalı ve Pelin Öztekin yer alıyor. Film çekimleri ise şirin bir yer olan Ayvalık’ta başladı. Onur Öğden yapımcılığında ve Öğden film imzası ile Kızı Kazan Aşk şimdiden merak ile bekleniyor.