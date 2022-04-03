Oruç Tutmanın Faydaları Nelerdir? Dr. Abdullah İnan Açıkladı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah İnan sağlıklı kişilerde oruç tutmanın faydalarını anlattı ve konu hakkında merak edilenleri yanıtladı. Sağlık sorunu yaşamayan kişilerin beslenme şekillerine ve belli kurallara uyarak belli aralıklar ile oruç tutup aç kalmalarının pek çok faydası olduğu söylenildi ve hiçbir bedensel zararı olmadığı da açıklandı.

İnan, oruç tutmanın dini anlamı ile belirlenmiş bir süre içerisinde içmeden ve yemeden sakınmak olduğunu ifade ederken bunun yanı sıra vücudun manevi ve maddi kirlerinden arınmasını da temsil ettiğini ifade etti. Dikkat edilmesi gereken kurallara ve beslenme şekillerine uyulması durumunda oruç tutmanın sağlıklı olduğu söylenildi ve vücudu dinlendiren bir ibadet olduğu açıklandı.

Sağlık hakkında sorunu olan şeker hastalığı, kalp hastalığı, tansiyon yüksekliği, metabolik sendrom, böbrek hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar, sindirim sistemi rahatsızlığı olanlar, kanserli hastalar, gebe ve emziren kadınlar, düzenli olarak ilaç kullananlar ve büyüme gelişme çağında bulunan çocukların dinen oruçtan muaf tutulduğu da açıklandı ve konu hakkında merak edilenler yanıtlandı. Uzman Doktor İnan söz konusu hastaların doktorlarına danışmadan oruç tutmalarının problem yaratabileceğini bildirdi.

Vücut oruç tutma döneminde gerekli olan enerjiyi sağlamak adına ilk olarak glikoz depolarını harcamakta ve daha sonra yağları yakmaktadır şeklinde ifadeler kullanıldı. Bunun yanı sıra orucun vücut için gereksiz hatta zehirli olabilecek toksinlerden kurtulmak adına detoks etkisi gösterdiği ve kilo vermeye de yardımcı olduğu söylenirdi.

Hareket ağırlığındaki artış ve sağlıksız beslenme sonucunda kan şekeri seviyelerinin artmakta olduğu ve yaşanan bu artışın da insülin direncinin artmasına neden olduğu açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Bu konu ile ilgili olarak sağlıklı beslenme kuralları ile tutulan bir orucun insülin direncinin de azalmasına sebep olacağı açıklandı.