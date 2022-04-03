İftar ve Sahur İçin Çorba Önerileri

Çorba tarifleri Ramazan ayının gelişi ile birlikte detaylı bir şekilde araştırılmaya başlandı ve iftar vakti için özel çorbaların yapımı merak konusu oldu. Pratik besleyici olması ve hafif bir başlangıç olarak iftar vaktinde mide rahatlatması sebebi ile çorba tarifleri Ramazan sofralarında merak edilen yemekler arasında başta geliyor. Üstelik hazırlaması da oldukça basit olan çorbalar ile ilgili detaylı bilgileri de merak edilenleri sizler için haberimizin devamında yazdık.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan çorbalar geleneksel Türk mutfağında oldukça önemli bir yere sahiptir. Çorba tarifleri binlerce yıllık geçmişe sahiptir ve sindirim sistemini rahatlatması ile tok tutması sebebi ile Ramazan sofralarının baş tacı olmaktadır. Mideyi ve yemekleri sindirimine hazırlayan çorbalar vücudun su dengesini korumakta ve tokluk hissi de vermektedir.

Yayla çorbası yapımı için;

7 su bardağı su,

1 yumurta,

1 fincan pirinç,

1 su bardağı yoğurt,

tuz ve

2 kaşık un gereklidir.

Üzeri için ise nane, 2 yemek kaşığı tereyağı ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ eklenmektedir.

Soğan çorbası yapımı için;

2 diş sarımsak,

4 adet orta boy kuru soğan,

2 yemek kaşığı tereyağı,

2 yemek kaşığı un,

1 yemek kaşığı zeytinyağı,

6 su bardağı sıcak et suyu,

bir çay kaşığı tuz,

1 dal taze kekik ve

yarım çay bardağı karabiber gereklidir.

Üzeri için isteğe bağlı olarak rendelenmiş eski kaşar peyniri ve dilimlenmiş ekmek kullanılabilir.

Sebzeli tavuk çorbasının yapımı için gerekli olan malzemeler ise;

3 adet tavuk göğsü,

yarım çay bardağı sıvı yağ,

1 adet büyük boy havuç,

4 su bardağı su ve

2 adet büyük boy patates olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mercimek çorbası için ise;

yarım tatlı kaşığı tuz,

6 su bardağı su,

1 su bardağı kırmızı mercimek,

1 adet havuç ve 1 adet soğan gereklidir.