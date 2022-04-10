Orta Kulak İltihabı Kalıcı Duyma Kaybı ile Sonuçlanabilir!

Dr. Şirin Seçkin çocukluk döneminde en sık karşılaşılan enfeksiyonun orta kulak iltihabı olduğunu ifade etti ve bu durumda antibiyotik tedavisinin uygulandığını açıkladı. Dr. Seçkin, çoğu ailenin çocuklarına antibiyotik vermek istemediğine vurguda bulunurken bunun çok yanlış bir davranış olduğunu da belirtti. Bu duruma sebep olarak kulak enfeksiyonunun tedavi edilmediği durumda zatürre, sinüzit, menenjit apse ya da kalıcı duyma kaybı gibi önemli problemlere yol açabileceği ifade edildi.

Özellikle 7 yaşın altında kulak enfeksiyonunun idrar yolları ve boğaz enfeksiyonu, boğaz, alerji ya da grip gibi tüm diğer sağlık problemlerinden daha sık ve daha fazla görüldüğüne dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Seçkin küçük bebeklerin kulaklarının ağrıdığını söyleyememeleri sebebiyle çok fazla ağlayabildiklerini ifade ederken bunun dışında ishal, kusma, öksürük, iştahsızlık ve ateşin kulak enfeksiyonunun en önemli belirtileri arasında bulunduğunu anlattı.

Yalnızca bakterilerin değil virüslerin de kulak enfeksiyonuna sebep olabildiğini ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, tanının doktor muayenesi ile konulduğunu söyledi. Dr. Şirin Seçkin kulak enfeksiyonunda tedavinin antibiyotik ile yapıldığını anlatırken pek çok ailenin bu enfeksiyonun sık görülmesi sebebiyle bir süre sonra sıkıldığını ve antibiyotik vermek istemediğini söyledi. Bunun çok yanlış bir tutum olduğunu ifade eden Seçkin, antibiyotik tedavisinin kesinlikle tamamlanması gerektiğini de anlattı.

Çocuklarda sıklıkla tekrar etmekte olan kulak enfeksiyonunun çevresel ve genetik olmak üzere çeşitli sebeplerinin olduğunu ifade eden Dr. Şirin Seçkin anne sütünü yeterince alamamak, sigara içilen ortam, fazla miktarda emzik kullanmak ve gece yatar pozisyonda biberonla beslenmenin kulak enfeksiyonu riskini arttırdığını paylaştı. Çocukta konuşma geriliği varsa, çocuk televizyonun sesini çok fazla açıyorsa, konuşmaları iyi duyamıyorsa işitme testinin yapılması gerektiği de söylenildi.