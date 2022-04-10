Karabiberim Klibi Güzelinden Serdar Ortaç İtirafı Geldi

Oyuncu ve tescilli güzel İlknur Soydaş, Serdar Ortaç'ın Karabiberim şarkısının klibinde rol almış ve büyük bir şöhret yakalamıştı. Seneler boyunca ekranlardan uzakta kalan Soydaş, oyunculuğu bırakmadığını ifade etti ve ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İlknur Soydaş 1994 senesinde katıldığı güzellik yarışmasında ikinci seçilmişti ve bir davette karşılaştığı şarkıcı Serdar Ortaç'ın klip teklifini kabul etmesi sonrasında hayatı tamamen değişmişti. Pek çok filmde ve dizide rol alan ünlü oyuncu podyumların aranılan ismi olmuştu fakat bir süredir gözlerden uzakta hayatını devam ettirmekteydi. 45 yaşındaki İlknur Soydaş, Serdar Ortaç hakkında sorulan sorular karşısında duygulandı ve vermiş olduğu yanıtlar ile adından söz ettirdi.

Soydaş Serdar Ortaç'ın kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu ifade etti ve Serdar Ortaç'ın kendisi için milat olduğunu söyledi. Onun rahatsızlandığını görmesi ardından çok üzüldüğünü ifade eden ünlü oyuncu, söylediklerinin yanlış anlaşılmaması istediğini belirtti fakat onu şu anki haliyle görmek istemediğini açıkladı.

Teklif gelse hayat vermeye istediği karakter hakkında açıklamalarda bulunan İlknur Soydaş sert ve iz bırakan bir karakteri canlandırmak isteyeceğini söyledi. Gülen yüzlü bir kadından ziyade kötü kadın rolü istediğini ifade eden Soydaş, kötü rollerin daha çok akıllarda kaldığını ifade etti.

Oyuncu, Karabiberim klibinden hiç para almadığını ifade ederken Serdar Ortaç ile çok iyi arkadaş olduklarını da söyledi. Daha sonraki kliplerden kazandığını açıklayan İlknur Soydaş, Serdar Ortaç'ın Nar Çiçeği ve Zakkum kliplerinde yer aldığını ifade ederken İbrahim Tatlıses'in Akdeniz Akşamları şarkısının klibinde de oynadığını ifade etti.

Serdar Ortaç ile en son bie sene önce bir restoranda karşılaştıklarını ifade eden İlknur Soydaş onun çok iyi bir insan olduğunu kompleksi ve egosunun olmadığını ifade etti.