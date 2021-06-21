Onur Tuna'nın Yeni Dizisi Belli Oldu!

Oyunculuk performansı ve rol aldığı dizileri ile son yılların dikkat çeken isimleri arasında bulunan Onur Tuna'nın rol alıcı yeni dizisi belli oldu. Önceki sezonda Fox Tv ekranında yayınlanan Yasak Elma isimli televizyon projesinde hayat verdiği Alihan karakteri ile ilgileri üzerine toplayan başarılı oyuncu Onur Tuna, son olarak Mucize Doktor isimli dizide de hayat verdiği Doktor Ferman karakteri ile dikkat çekmişti.

Kısa bir süre önce Yasak Elma’da rol alan ve daha sonra iki sezon süren Mucize Doktor isimli televizyon dizisi projesinde Doktor Ferman karakterine hayat veren başarılı oyuncu Onur Tuna, her iki dizide de etkileyici performanslar sergilemişti. Oyuncunun kısa bir ara ardından yeniden sevenleri ile buluşacağı bilgisine ulaşıldı. Onur Tuna'nın rol alacağı yeni dizi belli olurken gazeteci Birsen Altuntaş da kulis bilgilerine göre Onur Tuna'nın FOX TV'nin yeni dizisi için anlaştığını duyurdu. Sevilen oyuncu Onur Tuna'nın rol alacağı dizinin ismi ve konu hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Ünlü oyuncu Onur Tuna'nın Mahkum isimli dizinin başrolünü canlandırıcı hakkında yorumlar gerçekleşti. Projenin Innocent Defendant isimli dizinin uyarlaması olarak çekileceği bilgisine ulaşılırken Onur Tuna'nın da bu projede başrole hayat vermesi televizyon izleyicilerinin dikkatini çekti. Bu projenin hikayesini yazan kişinin ise Uğraş Güneş olduğu ortaya çıkarken MF Yapım imzalı olarak yayınlanacak olan proje merak konusu oldu.

Kulis bilgilerine göre son olarak Mahkum isimli dizi ile anlaşma sağladığı öğrenilen başarılı oyuncu Onur Tuna'nın son 3 dizisinin de Fox TV ekranları için hazırlanmış olması dikkat çekti. Yasak Elma ve Mucize Doktor isimli dizilerde Alihan ve Doktor Ferman karakterlerine hayat veren ünlü oyuncu Onur Tuna'nın yeni dizisinde nasıl bir rol oynayacağım merak konusu oldu.