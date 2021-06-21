Hakan Altun Sağlık Durumu Nasıl, Beyin Kanaması Mı Geçirdi?

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, Nisan ayında çekilen televizyon programı öncesinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi sonlandıktan sonra taburcu olan Hakan Altun'un güncel sağlık durumu merak konusu oldu ve şarkıcının hayranları endişelendi. Hakan Altun, sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve hakkında çıkan çeşitli söylentileri de cevapladı.

21 Nisan Çarşamba gününde kendisini iyi hissetmediği için arkadaşları tarafından ani bir şekilde hastaneye kaldırılan Hakan Altan'ın sağlık durumu merak edildi. Ünlü şarkıcı beyin kanaması şüphesi ile tedavi altına alınmış ve tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde tutulmuştu.

Tedavi görmesi ve ardından 28 Nisan tarihinde taburcu olan 48 yaşındaki ünlü şarkıcı son kontrollerin ardından Bodrum'a tatil yapmaya gitti. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile güncel sağlık durumu hakkında bilgi veren Hakan Altun, hakkında çıkan söylentileri de bu şekilde yanıtlamış oldu. Tatil sezonunu Bodrum'da açtığını doğrulayan ünlü şarkıcı sabahları erken kalktığını ve 14 kilo aldığını söyledi. Tatil sezonunu Bodrum'da açtığı öğrenilen Hakan Altun’un her gün denize girdiği yönünde çıkan haberleri de doğrulaması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Bunun yanı sıra başarılı şarkıcının Eylül ayına kadar konser veremeyeceğini öğrenildi.

Hakkında ortaya atılan iddiaları sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalar ile cevaplayan ünlü şarkıcı, dünyalarının olduğu ve milyonların içinde yüzü şeklinde yapılan haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Ortaya atılan dedikodular sebebi ile sinirlendiği öğrenilen ünlü şarkıcı herkese sağlıklı, riyasız, mutlu, huzurlu, yalansız ve güzel haberler alacağı bir hafta dilediğini açıkladı. “Her zaman sevgi ve saygı ile kalın” şeklinde ifadeler kullanan Altun, herkesin buna ihtiyacı olduğunu söyledi.

11 Nisan Çarşamba gününde beyin damarlarının birinde oluşan tıkanıklık nedeniyle kaldırıldığı hastaneden sağlık ile taburcu olduğunu açıklayan Hakan Altun bir süre daha dinlenmesi gerektiğini belirtti.