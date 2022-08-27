Onur Durmaz Yargı’dan Sonra Bomba Gibi Bir Diziyle Dönüyor!

Yargı dizisi ile kariyer hayatının en büyük çıkışını gerçekleştiren genç oyuncu Onur Durmaz 1991 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. 2015 senesi itibariyle oyunculuk mesleği ile bilgilenen ünlü isim Kulüp isimli dizi projesinde Çelebi karakterine hayat vermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanı sıra Yargı isimli hukuk temalı dizi projesinde Engin karakterine hayat vererek geçtiğimiz sezonun en dikkat çekici isimleri arasında yer alan Durmaz, bu defa yeni proje hazırlığı yapıyor.

Genç oyuncu Kanal D ekranında 1. sezonunu büyük bir başarı ile tamamlayan Yargı isimli televizyon dizisi projesinde Engin isimli karakteri hayat vermiş ve İnci'nin katili olarak seyirci karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu, senarist Sema Ergenekon'un etkileyici hikaye kurgusu ile son dönemde hayat verdiği karakter ile dizinin öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.

Onur Durmaz isimli ünlü oyuncu Yargı dizisinde Engin karakterine hayat vererek seyirci kitlesinin dikkatini çekti ve hayranlarını önemli ölçüde etkiledi. Bu proje ile kariyer hayatında büyük bir fırsat yakalayan ünlü isim, daha sonra Kara Tahta isimli dizi projesinde yer aldı. Kara tahta dizisinde Miray Daner ve Furkan Andıç ile birlikte performans sergileyen Onur Durmaz dizinin 20. bölümü ile final yapmış sonrasında hayranlarına veda etmek durumunda kaldı. Kara Tahta dizisinde Cafer isimli karaktere hayat veren genç oyuncu Onur Durmaz, Yargı dizisi sonrasında yine etkileyici bir performans sergileyerek yapımcıların ve izleyici kitlesinin dikkatini çekti.

Yargı dizisi sonrasında Kara Tahta gibi başarılı bir projede de iyi bir şekilde oyunculuk performansı sergileyen ünlü oyuncu Onur Durmaz bu defa TV8 dizisi olan Tuzak isimli proje ile anlaşma yaptı. Tuzak dizisiyle anlaşma yaparak hayranlarını oldukça mutlu eden Onur Durmaz söz konusu projede hayat vereceği karakter ile merak konusu oldu. Genç isim aksiyon dolu bir hikayeye sahip olan Yargı isimli televizyon dizisi projesinde çok etkileyici bir karakteri canlandırmış ve çok önemli bir çıkış yakalamıştı. Tuzak dizisinde ise İlayda Çevik, Talat Bulut, Akın Akınözü, Rıza Kocaoğlu ve Yağız Can Konyalı ile beraber olacak olan genç oyuncu Onur Durmaz bu haber ile sevenlerini mutlu etti.

Tuzak dizisinin kısa bir süre içerisinde çekimlere başlayacağı belirtilirken projenin senaryosunun ise Aziz dizisinden ayrılan Senarist Eylem Canpolat tarafından yazılmakta olduğu belirtildi. Onur Durmaz, Tuzak isimli dizide Ali karakterine hayat verecek ve kendisine çok yakışacak bir rol ile sevenleri karşısına çıkacak.

Onur Durmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, Tuzak dizisi Ali kimdir, gerçek adı nedir?

Yargı dizisi sonrasında Kara Tahta isimli dizi projesinde yer alan ve Cafer isimli karaktere hayat veren başarılı oyuncu Onur Durmaz bu defa Tuzak isimli yeni proje ile anlaşma yaptı ve bu haber ile hayranlarını mutlu etti. Kara Tahta dizisinde Furkan Andıç ve Miray Daner gibi iki ünlü isim ile beraber performans sergileyen genç isim, bu defa Tuzak dizisinde Ali olarak sevenleriyle buluşacak.

Kocaeli'de 13 Haziran 1991 tarihinde hayata gözlerini açan Onur Durmaz, Yargı dizisiyle geniş bir kitleye hitap etmeye başladı ve kariyer hayatının en güçlü çıkışını gerçekleştirdi.