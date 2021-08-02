Onur Büyüktopçu Eğlenceli Paylaşımlar Karşısında Deliye Döndü!

Ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak başlayan orman yangınları devam ederken önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesaplarından eğlenceli paylaşımlar yapanlara tepkide bulunan ve gönderisinin altına yazmış oldukları ile dikkatleri üzerinde toplayan ünlü oyuncu üç gündür zor dayandığını söyledi.

Sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşım yapanlara tepkide bulunan ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, sustuğunu ancak artık delirdiğini söyledi. “Can gidiyor ve ülke yanıyor” şeklinde ifadeler kullanan ünlü isim, hayvanlar ile doğanın öldüğünü belirtti. Hala yat partilerinde olanlara sitemde bulunan ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, açıklamaları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Ülkemizin pek çok bölgesinde aynı anda başlayan yangınların söndürme çalışmalarında 6. güne girildi ve televizyon ile sanat dünyasının ünlü isimleri paylaşımlar gerçekleştirdi. Eğlenceli paylaşımlara devam eden kişilere bir tepki de ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu’dan geldi ve ünlü isim deliye döndüğünü açıkladı.

Büyüktopçu, yapmış olduğu açıklamada ilk olarak karışmak istemediğini sustuğunu fakat artık delirdiğini söyledi. Kendisini silip engellemelerini isteyen ünlü oyuncu, Türkiye'nin geçirmiş olduğu zor günlerde eğlenceli paylaşım yapanların kendi dünyalarında mutlu olduğunu ve beter olmalarını söyledi. Yemekleri, dansları, içkileri ve selfie'leri batsın inşallah şeklinde açıklamalarda bulunan Onur Büyüktopçu, üç gündür deliye döndüğünü de söylemeyi ihmal etmedi.

39 yaşındaki ünlü isim yapılan paylaşımlar ardından üç gündür kendisi ile savaştığını fakat artık dayanamadığı ifadelerini kullandı. Yangın ile mücadeleye Ukrayna ve Rusya'nın yangın söndürme uçağı ile destek verdiğini, Azerbaycan'ın da 500 kişilik yardım ordusu ve helikopter ile yardım ettiğini söyledi.

Bunun yanı sıra önceki gece Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı olan ekiplerden 100 kişilik iki grubun Dalaman'a ulaştığı ifade edildi. Ne kadar teşekkür edilse de az olacağını yazan oyuncu, Azerbaycan'ın yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak destek verdiğini açıkladı.