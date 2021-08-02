18 Yaşındaki Sıla Yılmaz'dan Haber Alınamıyor

Türkiye'nin sarsıldığı olay gazetecilik bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti ardından bir kayıp haberi daha alındı. Gazetecilik okuyan 21 yaşındaki genç kız, son olarak ablası ile telefonda konuşmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

5 günlük arama çalışmaları ardından acı haber gelmiş ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın genç kıza cinsel saldırıda olunduğu öğrenilmişti. Cinsel saldırı sonrasında 21 yaşındaki Azra'yı boğarak öldüren ve daha sonra cesedi 5 parçaya ayırıp ormana gömen emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın tutuklandığı öğrenildi.

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun kan donduran cinayeti sonrasında kentten bir kayıp haberine daha ulaşıldı ve bu defa 18 yaşındaki Sıla Yılmaz isimli genç kızdan yaklaşık olarak 2 gündür haber alınamadığı bilgisine ulaşıldı. Sıla Yılmaz isimli genç kızım Buse isimli kuzeni sosyal medya hesabından açıklamalar yaparak olayı duyurdu. Kuzeni Sıla’nın henüz bulunamadığı haberini paylaşan Buse, kuzeninin polise gidip ifade verdiğini ve evden kendi iradesiyle çıktığını söylediğini açıkladı. Ancak ailesinin hala Buse'yi aradığını ve kızlarının sağlığından endişeli olduklarından bahseden kuzen, dikkatleri üzerinde topladı.

18 yaşındaki genç kızın son olarak Antalya Kepez civarında bulunduğu ve Şarampol tarafında görüntülendiği bilgisi öğrenildi. Genç kızın yakınları Sıla Yılmaz’ın 18 yaşında, 55 kilo ve 175 boylarında olduğunu söyledi. 18 yaşındaki Sıla Yılmaz'ın ailesi kızlarının siyah bir kıyafet ile evden çıktığını ve sırtında da Fenerbahçe logolu bir çanta olduğu bilgisini paylaştı.

Yılmaz'ın sabah saatlerinde “iş görüşmesi yapacağım” şeklinde ifadeler kullanarak evden ayrıldığı bilgisine ulaşılırken genç kıza bir daha ulaşılamadığı da öğrenildi. Sıla Yılmaz'ın Kız Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi olduğu bilgisine ulaşılırken konu hakkında detaylar merak konusu oldu. 18 yaşındaki genç kızın kuzeni Buse ise sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile kuzeninin hala kayıp olduğunu ve sağlığından endişeli olduklarını açıkladı.