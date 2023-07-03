Ünlü oyuncu ve yapımcı Oktay Kaynarca yeni bir dizi projesinde yapımcısı olduğu bir projede yer almış ve sezonu çok başarılı bir şekilde tamamlamıştı. Bu günlerde ise dinlenme süreci geçiren ünlü isim hikayesi güçlü bir dram projesi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde rol alan ve güçlü bir oyunculuk performansı sergileyen Oktay Kaynarca önemli isimlerin bir araya geldiği dizide boy göstermişti. İlk sezonu güzel geçen proje izleyici grubunun beğenisi ile karşılaştı ve ilgi çekti.

2. sezonda da yayın hayatına devam edeceği öğrenilen dizi projesinin izleyici kitlesiyle buluşacak olması seyirci grubunu mutlu eden bir durum olarak yorumlandı. Yakışıklı oyuncu Oktay Kaynarca ise yaz sezonunda dinlendikten sonra tekrardan kameralar karşısında olacağını açıkladı. Ünlü oyuncu bu sezonda rol aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kendisini yorduğunu itiraf etti ve yapımcılığın kolay bir iş olmadığını söyledi. Mümkün olduğu kadar dinlenmeye çalıştığını belirten ünlü isim yoğun geçen bir sene olduğunu ve çok yorulduklarını açıkladı. Şimdi ise dinlenmek ve kafa toplamak istediklerini belirten ünlü isim setlere geri dönmek için enerji topladıklarını açıkladı.

Yapımcı olarak elinde olan tek projenin Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizi olmadığını anlatan Oktay Kaynarca farklı projeler için de hazırlıklar yaptığını anlattı ve bu açıklamasıyla magazin gündemine damga vurdu. Güzel işlere yeni sezonda da imza atacaklarını açıklayan Oktay Kaynarca güzel bir sezona hazırlandıklarını ifade etti. Yeni işlerle ilgili toplantılar ve görüşmeler yaptıklarını ifade eden ünlü isim ekiplerin çalıştığını da söyledi. Yeni sezonda güzel şeylerin olacağını ve güzel bir sezona hazırlandıklarının müjdesini veren sevilen oyuncu Okay Kaynarca farklı projelerinin olduğunu da anlattı ve yine bu sezon gibi gelecek sezonun da yoğun geçeceğini söyledi.