Oğlum Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Çok iddialı bir diziyi Show TV ekranlarında yayına getirmek için hazırlıklar yapılıyor ve dizi hem yönetmeni hem hikayesi hem de birbirinden başarılı oyuncular ile çok dikkat çekici olarak değerlendiriliyor. Halen hazırlıkları devam etmekte olan Oğlum isimli televizyon dizisi projesinin oyuncu kadrosunun çok dikkat çekici isimlerden oluştuğu bilgisine ulaşıldı. Son dönemin parlayan yıldızlarından biri daha oyuncu kadrosuna katıldı ve dizi merak konusu haline geldi.

Kısa süre içerisinde Show TV ekranlarında yayınlanması beklenen Oğlum dizisi için hazırlıkların da son hızla devam ettiği öğrenildi ve detaylar seyirci kitlesi tarafından araştırma konusu oldu. Özellikle dizinin yönetmeni projenin bu kadar ünlü sahibi olmasında önemli bir rol üstlendi ve Ahmet Katıksız hakkında çok sayıda haberler yazıldı.

Ünlü yönetmen Ahmet Katıksız genç yaşında olmasına rağmen Kara Para Aşk isimli dizinin yönetmenliğini üstlenmiş ve çok başarılı bir diziye imzasını atmıştı. Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün başrollerde yer aldığı ve yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada da beğeni toplayan dizinin hala hafızalarda yer almasını sağlamıştı.

Projenin oyuncu kadrosu Oğlum dizisinin dikkat çekici noktalarından biri olarak görüldü ve Canan Ergüder’in de kadroya dahil olması oyuncunun sevenlerinin ilgisini çekti. Menajerimi Ara isimli televizyon dizisi projesine rol olan Canan Ergüder’e kanser teşhisi konulması ardından tedavi sürecine başlanmış ve bu dönemde sosyal medya paylaşımları da gerçekleştirmişti.

Canan Ergüder ile birlikte Oğlum dizisine uzun süredir ekranlarda rol almayan iki usta kadın oyuncunun da dahil olduğu öğrenildi ve bu isimler Nihal Yalçın ve Songül Öden olarak açıklandı. Dizinin erkek oyuncuları ise Serhat Teoman, Timur Acar ve Kubilay Aka olarak belirtildi. Genç oyuncu Kubilay Aka bir süre önce dizi konusunda şanssızlık yaşamış ve Cam Tavanlar isimli proje düşük izlenme oranları sebebiyle yayından kaldırılmıştı.