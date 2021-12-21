Gamze Açar'ın Adli Tıp Raporu Sonuçları

17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Açar, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iş görüşmesi için gittiği otelin 5. katından aşağıya düşerek yaşamını yitirmişti. Dava dosyasında ise 4'ü tutuklu 5 sanık yargılanmış ve konu hakkında detaylar merak edilmişti. Adli Tıp Raporu’nda doku ve kan örneklerinde tespiti gerçekleştirilen maddelerin kişinin tedavisinde kullanılan ilaç etken maddeleri olduğu yazıldı ve toksik düzeyde olmadığı, tedavi üzerinde olup aranan uyuşturucu ve toksik maddelerin bulunmadığı şeklinde bilgiler paylaşıldı. Sanıklar ise söz konusu genç kız 17 yaşındaki Gamze Açar’ın aşırı derecede alkol aldığını belirtirken daha sonra da uyuşturucu krizine girdiğini öne sürmüştü.

7 Kasım 2020 tarihinde internette gördüğü iş ilanı üzerine Gamze Açar Rıza Doğan ile irtibata geçmiş ve daha sonra iş görüşmesi için Kızılcahamam'da odaları devremülk olarak kiralanan termal otele gitmişti. Aynı gün genç kız sabaha karşı erken saatlerinde gittiği otelin 5. katında kaldığı odanın balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Soruşturma ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış ve genç kızın otelde görüştüğü 5 kişiden Mehmet Doğan, Rıza Doğan, Emre Eker, Mustafa Emre Demiral ve Hüseyin Emre Gürgen adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Konu hakkında Ankara Batı Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 sanık hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63’er seneye kadar hapis talebiyle açılan davanın ilk celsesini gerçekleştirdi. Rıza Doğan savunmasını yapmış ve genç kızın gece boyunca içki içtiğini daha sonra da uyuşturucu krizine girdiğini ve sabah saatlerinde çıkmış olduğu balkondan düştüğünü öne sürmüştü. Bunun yanı sıra sanat Doğan açıklamasında genç kızın otele gelirken de uyuşturucu madde kullandığını söylediğini anlatmıştı.