Oğlum Dizisi Ekranlara Sarsıcı Bir Hikayeyi Taşıyacak

Ekranlara getirilmek için hazırlıklarına devam eden fakat henüz yayına girmeyen Oğlum isimli yeni dizi projesi ekranlara taşıdığı tanımlar ile seyirci kitlesi tarafından merak konusu oldu ve projenin bölümleri hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin ismi Oğlum olarak açıklanırken Ay Yapım imzası taşıyacağı da öğrenildi.

Sarsıcı bir hikayeyi izleyici karşısına çıkaracak olan Oğlum dizisinde oyuncu kadrosu da oldukça iddialı bir şekilde ekranlarda yer alacak. Bunun yanı sıra dizide dikkat çeken bir diğer nokta ise projenin dram türünde ekranlarda yer alacağı oldu.

Oyuncu kadrosunda yer alan Canan Ergüder de izleyici kitlesinin dikkatini çeken bir isim olarak görüldü ve ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu da açıklandı. Yetenekli ve güzel oyuncu Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisi yayın hayatına devam ederken meme kanserine yakalanmış ve daha sonra tedavi altına alınmıştı. Tedavi altında olduğu sırada sıklıkla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar gerçekleştiren ünlü oyuncunun şimdilerde ise sağlık durumunun iyi olduğu ve ekranlara Oğlum isimli dizi ile döneceği açıklandı. Ünlü oyuncu Canan Ergüder’in hayranları söz konusu Show TV dizisini merak ve heyecan içerisinde bekliyor. Bununla birlikte Canan Ergüder’in yanı sıra oyuncu kadrosunda bulunan diğer isimlerin de oldukça iddialı olduğu öğrenildi.

Dizide çocukların koşulsuz masumiyeti ön planda tutulacak ve proje ekranlarda dikkat çekici bir şekilde yer alacak. Canan Ergüder ile beraber Nihal Yalçın, Feyyaz Duman, Songül Öden, Serhat Teoman ve Timur Acar gibi birbirinden başarılı oyuncular da performans sergileyecek. Söz konusu yeni dizide iki çocuğun hikayesi izleyici ile buluşacak ve yaşanacak olan gelişmeler de dizi hayranları tarafından merak ve heyecan içerisinde takip edilecek. Duygusal sahneler ile dolu olacak yeni bölümler yayınlanan tanıtım ile dikkat çekti ve projenin yayın tarihi merak konusu oldu.