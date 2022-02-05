Arka Sokaklar Engin Öldü Mü, Yaşayacak Mı?

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın senarist grubu izleyici kitlesinin heyecanını arttırmanın yolunu biliyor ve bu yönde yeni bölümler yazıyor. Projenin sadık izleyicisi yapıma karşı ilgi biraz azalsa bile dizi senaristleri hemen devreye giriyor ve ilgi çekici sahneler ekranlarda yer alıyor. Karakterler üzerinde acılı olaylar ortaya çıkartan senaristler özellikle son haftalarda beğeni topluyor.

Projede Rıza babaya düzenlenen suikast önemli olaylar arasında görülmüş ve yaşanacak olan gelişmeler de Arka Sokaklar dizisi hayranları tarafından merak konusu olmuştu. Bu defa ise Engin Balkan isimli karakterin diziye veda etmesi üzerine bir kurgu yapıldı fakat bu durumun gerçek olup olmadığı araştırma konusu oldu. Peki Engin gerçekten ölüyor mu, yoksa bu bir senaryo oyunu olarak mı kalacak? Seyirci kitlesi projede benzer sahneleri daha önce gördüğü için bu duruma hemen inanmak istemedi ancak olayın gerçeklik payı taşıyabileceği de dikkat çekti.

İlker İnanoğlu tarafından hayat verilen Engin karakterinin ölerek diziye veda etme ihtimali var ancak bu durumun bir kurgu olma ihtimali de yüksek olarak görünüyor. Diğer taraftan dizinin 614. bölüm tanıtımında görülen sahnede üzücü olayların yaşanacağı belli oldu. İzleyici kitlesi Arka Sokaklar isimli uzun soluklu ve sevilen dizinin 614. bölümünü izlerken bir hayli üzülecek.

Kanal D dizisi olan Arka Sokaklar'ın sadık takipçileri Engin isimli karakterin hikayeden ayrılmasını istemiyor ancak yeni bölümde neler yaşanacağı da merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünün 11 Şubat Cuma akşamında izleyici kitlesi karşısına çıkacağı öğrenilirken yeni bölümde neler olacağı da araştırılıyor.

Toplamda 16 sezondur yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar dizisi bu heyecan ve merak ile beraber televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. İzleyici kitlesinin tahminlerine göre dizi yeni bölümü ile de birincilik elde edecek ve 614. bölümünü ekranlara taşıyacak.