Paris Hilton’dan Hamilelik Açıklaması!

Yazar nişanlısı Carter Reum’dan hamile olduğu yönünde çıkan iddialara yanıt veren sosyetenin ünlü ismi Paris Hilton, önemli açıklamalarda bulundu. Merak edilen konuya açıklık getiren ünlü isim, evlenene kadar bekleyeceğini belirtti. Yapmış olduğu açıklamalar ile hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Hilton, bu şekilde merak edilenlere de yanıt vermiş oldu. Bunun yanı sıra, bebek sahibi olacağı tarihi de açıklayan ünlü isim dikkatleri üzerinde topladı.

Paris Hilton ile Carter Reum 2019 senesinden beri aşk yaşamakta. Çift, geçtiğimiz sene Şubat ayında evlilik yoluna girmiş ve bu haber ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Sevgilisinin evlilik teklifini kabul eden ünlü isim Paris Hilton hamile olduğu yönünde çıkan haberlere de açıklık getirdi ve merak edilenleri yanıtladı.

40 yaşındaki sosyetenin ünlü ismi henüz hamile olmadığını belirtirken evlenene kadar bekleyeceğini de söyledi. Ünlü yıldız, 2022 senesine kadar çocuk istemediğini de açıklarken hamilelik iddialarını yalanladı.

Sevgilisi ile düğün hazırlıkları yaptığını açıklayan Hilton gelinliğinin dikildiği bilgisini sevenleriyle paylaştı. Bu sebeple gelinliğinin mükemmel bir şekilde oturduğundan ve muhteşem göründüğünden emin olmak istediğini aktardı. Düğün hazırlıkları ve gelinliğinin dikilmesi için oldukça heyecanlı olan Paris Hilton, bilgi paylaşımlarında bulundu.

“O Hayalimdeki Adam ve Bundan Yüzde Yüz Eminim”

Daha önce de ilişkisi ve evlilik planları hakkında açıklamalarda bulunan Paris Hilton sevgilisinin hayalindeki adam olduğunu ve bundan yüzde yüz emin olduğunu belirtmişti. Sıklıkla çocuklarının isimleri ve düğün planları gibi konular hakkında konuştuklarını ifade eden ünlü isim sonunda gerçek bir hayatı varmış gibi hissettiğini dile getirmişti.

Hamile kalmak için tüp bebek tedavisine de başladığını ifade eden ünlü isim, eğer isterse ikizlerinin olmasını da tercih edebildiğini belirtti. Bu konu ile ilgili olarak fazla bilgisi olmadığını ancak Kim Kardashian’ın ikizlerinin olabileceğini söylediğini ifade eden Hilton, çok mutlu olduğunu da açıkladı.