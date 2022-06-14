Nurgül Yeşilçay Ekranlarda Görünmek İstemiyor!

Ancak bazen onun oynadığı diziler için de reyting açısından işler iyi gitmiyor.

Mesela kendisinin oynadığı son dizide Yeşilçay bir kadın polisi canlandırıyordu. Dizinin orijinali bir İngiliz dizisi olan Hppy Valley isimli diziydi. Daha önce izlediği bu dizideki kadın karakteri çok beğenen Yeşilçay bu rolü severek kabul ettiğini söylüyordu. Ancak işler beklendiği gibi itmedi. Çünkü Son Nefesime Kadar seyircinin ilgisini çekmedi. Kanal ve yapım şirketi de dizinin ilk beş bölümden sonra yayından kaldırılmasına karar verdi.

Son Nefesime Kadar Başarısız Oldu

Aslında güçlü bir kadroyla ve güzel bir hikayeyle ekranlarda görünen Son Nefesime Kadar oldukça başarılı yapımlardan birisiydi. Ama seyircinin ilgisini çekmemesi ve reyting alamaması nedeniyle sadece beş bölüm ekranlarda yer aldı. Beş bölüm sonrasında yayından kaldırıldı. Bu durum Yeşilçay başta olmak üzere bütün ekibi üzdü.

Yeşilçay bu durumu artık televizyonda var olmanın ne kadar zor olduğunu vurgulayarak belirtti. Ona göre televizyon dizileri hem uzun süren çekim saatleri hem de artık seyirci çekmekte zorlanmaları nedeniyle oyuncular için oldukça yorucu yapımlar. Bu yüzden de bu sezon ekranda görünmeme kararı alan Yeşilçay'ın bu kararı hayranlarını üzebilir.

Tiyatro Oyunları

Televizyon dizilerinin ne kadar zorlayıcı olduğunu belirttikten sonra Yeşilçay önümüzdeki sezon bazı tiyatro oyuncularında yer almak istediğini söyledi. Şimdiye kadar planlanan ve kendisinin de oyuncu olarak katılacağı tiyatro oyunlarının kendisi açısından bir önemi daha var. O da artık Yeşilçay bunlarda sadece oyuncu olarak kalmak istemiyor.

Henüz başka hangi görevlerde yer almak istediğini net bir şekilde belirtmeyen sanatçının bir yapım şirketi açma ya da bir şirkete ortak olma gibi bir planı olduğu söyleniyor. Son yıllarda yapım şirketi kuran ya da yapımcı olarak çalışmak isteyen oyuncu sayısı çok fazla. Onlardan birisi de Yeşilçay olacak gibi görünüyor.

Nurgül Yeşilçay’ın Hangi Oyunları Var?

Nurgül Yeşilçay Eskişehir'de tiyatro lisan eğitimini tamamlayan oyuncularımızdan birisi. Aldığı eğitimin hakkını veren ve üstlendiği her rol için üstün bir performans göstermeye çalışan oyuncu daha önce Afra Saraçoğlu ile birlikte Bir balda Bir Gece ile sahnelerde yer almıştı. Bu oyun çok beğenilmiş ve Das Das'da gösterildiği zaman çok ilgi çekmişti.

Lisans döneminde ve ondan sonra çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Yeşilçay tiyatroda oynamayı çok seviyor. Önümüzdeki dönem hangi oyunları oynayacağını henüz belirtmeyen sanatçı tiyatronun kendi oyunculuğunu gösterebileceği alanlardan birisi ve kendisi için önemli olduğunu da her fırsatta dile getiriyor.

Nurgül Yeşilçay Özel Hayatı

Gelecek sezon Yeşilçay'ı hangi oyunlarda göreceğimiz henüz kesin değil. Ama Yeşilçay birden fazla tiyatro oyununda yer alabileceğinin sinyalini verdi. Hatta bu oyunların sadece oyuncusu değil aynı zamanda yapımcısı da olabilir.

Yani oyunculuk adına iş hayatında başarılı bir grafik çizmeye devam edecek. Daha önce Cem Özer'le evlenen sanatçının bu evlilikten doğan oğlu Osman Nejat genç bir erkek oldu bile. Ancak Yeşilçay ve Özer'in evliliği çok uzun sürmedi.

Anlaşmalı olarak boşanan ve hayatına devam eden ikili zaman zaman oğulları için bir arada olmaya devam ediyor. Nurgül Yeşilçay şimdi ise Necati Kocabay'la birlikte. Uzun zamandır birlikte olan ikilinin ne zaman evleneceği ya da nasıl bir plan yaptıkları henüz belli değil. Bir ara evlilik planı yapsalar da şimdilerde sevgili olarak hayatlarına devam ediyorlar.