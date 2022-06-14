Saat: 14.04'de Başlayacak! TC kimlik numarasına 55000 TL Ödeme Haberi!

Denizbank üzerinden yeni yapılan kampanya duyurusunda, bugün itibariyle başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere SMS ile gelir belgesiz kredi onayı imkanı sunuyor. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların 36 ay vadeli kredi imkanından faydalanacakları yeni kredi kampanyası duyuruldu. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi almak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak işlem yapabilirsiniz.

Denizbank, bugün itibariyle başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderen vatandaşlara bu kredi imkanından faydalanmaları için olanak sağlamaktadır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda mobil uygulamaya giriş yaparak buradan kredi imkanından faydalanabiliyor.

Sadece Denizbank değil, Yapı Kredi Bankası üzerinden de başvuru yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. 50000 TL'ye kadar sizlere kredi imkanından faydalandırmak isteyen Yapı Kredi Bankası, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere kredi imkanı sunacaktır. Sms ile Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelir yazarak mesajı: 44 11 numarasına göndermesi yeterli. Yapılacak olan başvurular sonrasında detaylı birşekilde onaylı mesajı alacak en yakın banka şubesinden kimlikle gelir belgesiz olarak onaylanan tutarı kullanabileceksiniz. En yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, çok da acil ihtiyacınızın olması durumunda, Yapı Kredi Bankası, sizlere, ATM üzerinden de kredi imkanı sunmaktadır.

Bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda maaş, taşıma işlemlerini yapmayı kabul ederlerse, yüksek limitte borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi alacağında söylemek istiyoruz. tüm bankalarda 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 36 ay vadeli 50000 TL üzerindeki kredilerde 24 ay vadeli 100000 TL üzerindeki kredilerde ise ödeme tablosunu 12 ay vadeli yapabiliyorsunuz.