Nur Sürer Camdaki Kız’dan Ayrıldı! Şimdi Aile Dizisi Düşünsün

Usta oyuncu Nur Sürer, Camdaki Kız dizisinin efsane oyuncularından biriydi. Geçtiğimiz haftalarda senaryo gereği diziye ölerek veda eden başarılı isim Nur Sürer, bu defa yeni dizisi ile adından söz ettirdi. Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinin çok izlenmesinin ana sebeplerinden birisi haline gelen Nur Sürer (68), Camdaki Kız’a veda etmesi ile seyirci grubunu çok şaşırtmıştı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz ay Camdaki Kız dizisine veda etmiş ve Feride karakteri bu şekilde senaryodan ayrılmıştı. Ancak Nur Sürer, Camdaki Kız isimli dizi projesinde Nalan karakterinin annesi olan Feride'ye hayat vererek hafızalara kazındı. Genç oyunculara müthiş performansı ile ders veren usta oyuncu bu defa yeni rolü ile milyonları şaşırtacak. Aile isimli televizyon dizisinde rol alacak olan o sonucu Nur Sürer seyirci karşısına çıkarak performans sergileyecek.

Aile dizisinin oyuncu kadrosu sette buluştu ve çekimlerin başladığı öğrenildi. Projenin yayın hayatına başlaması için yoğun bir şekilde çalışmalarının devam ettiği açıklanırken sezonun en merak edilen Aile dizisinin Show TV ekranlarında yayınlanacağı öğrenildi. Aile dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflar ve yayınlanan fragman ile beraber Aile isimli televizyon dizisi projesinin izleyicileri de büyük bir beklenti içine girdi.

Kısa süre içerisinde Show TV ekranlarında dizi hayranları ile buluşacak olan Aile isimli dizi projesi yayınlanan ilk tanıtımı ile büyük ilgi gördü. Başrollerde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi iki başarılı oyuncunun yer alması diziye karşı duyulan merakı arttırmıştı. Usta oyuncu Nur Sürer de dizinin zengin oyuncu kadrosunda yer alarak seyirci grubunu büyüleyecek. Soykan ailesinin annesi olan Hülya Soykan olarak seyirci karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Nur Sürer sergileyeceği performans ile merak ve heyecanı içerisinde bekleniyor.

Aile dizisinin televizyon ekranlarında önemli bir fark yaratması bekleniyor ve projenin senaryosunun Hakan Bonomo tarafından yazıldığı biliniyor. Usta oyuncu Nur Sürer yeni dizisinde hayatını ailesini korumaya adamış olan güçlü bir kadına hayat verecek. Gözü kara bir kadın olarak izleyici karşısına çıkacak olan Nur Sürer, tıpkı Camdaki Kız dizisinde olduğu gibi Aile isimli projede de kilit bir rolde bulunacak.

Nur Sürer'in seyirci grubunu yeni imajıyla da etkilemesi bekleniyor ve yeni dizinin ilk bölümü merak konusu oluyor. Kıvanç Tatlıtuğ tarafından hayat verilen Aslan karakterinin annesi rolünde seyirci ile buluşacak olan Nur Sürer pek çok sahnesiyle gündem olacak. Seyirci grubu henüz Camdaki Kız Feride karakterini unutmadı ve bu durum Nur Sürer'in hayat vereceği Hülya karakterine alışmak için zor gibi görünebilir. Fakat usta bir oyuncu olan Nur Sürer’in oyunculuk deneyimi ile karakterler arasındaki farkı ortaya koyacağı düşünülüyor ve bu problemin aşılacağı yönünde yorumlar yapılıyor. Show TV ekranlarında kısa süre içerisinde ekranlarda yer alacak olan Aile dizisinde Nur Sürer'in yer alması da proje için çok büyük bir fırsat olarak görülüyor.