Kılıçdaroğlu Aday Oldu Mu, Altılı Masa Adayı Ne Zaman Açıklanacak?

Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı bir süredir gündemde yer alıyor. 14 Mayıs tarihi seçim için belirlenmişti ve daha sonra hangi ismin aday olacağı merak konusu olmuştu. Peki Altılı Masa Cumhurbaşkanı Adayı kimdir, açıklandı mı? Gözler İyi Parti, CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi tarafından çıkarılacak olan Altılı Masa cumhurbaşkanı adayını bekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise konu hakkında bir açıklamada bulundu ve beklenen tarihi paylaştı. Altılı Masa Cumhurbaşkanı Adayı N Ne Zaman, Hangi Tarihte Açıklanacak? Kılıçdaroğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 13 Şubat 2023 tarihinde Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayını açıklanacağı öğrenildi. Sizler için haberimizin devamında Altılı Masa cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı ile ilgili detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri hazırladık. Peki 6’lı Masada hangi partiler var, 6’lı Masa partileri nelerdir?

Altılı Masa Cumhurbaşkanı Adayı Kim, Belli Oldu Mu, Ne Zaman Açıklanacak?

Partiler de seçim tarihine yaklaşılması ile beraber seçim atmosferine giriyor ve hazırlıklara başlıyor. Türkiye'nin ana gündem maddelerinin başında uzun süredir yer alan 6'lı Masa cumhurbaşkanı adayı merak konusu olmuştu. Kılıçdaroğlu da gündemde yer alan konu hakkında açıklamada bulundu ve beklenen tarihi duyurdu. Kılıçdaroğlu altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağını belirtti ve söylemiş olduğu tarih ile merak edilenleri yanıtladı.

Altılı Masa’nın Adayı için Tarih Verildi! Kılıçdaroğlu Detayları Paylaştı

CHP Parti Genel merkezinde Halk TV gazetecilerinin sorularına yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa hakkında detayları paylaştı. Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağını bildiren Kemal Kılıçdaroğlu güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası hakkında liderlerin görüşmelerine devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat tarihte açıklanmasının daha doğru olacağının düşünüldüğünü belirten Kemal Kılıçdaroğlu bu şekilde merak edilenleri yanıtladı.

Altılı Masa toplantısında Cumhurbaşkanı adayının belirleneceğini ifade eden Kılıçdaroğlu toplantının Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenleneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat tarihinde açıklanacağını belirten CHP Genel Başkanı, 13 Şubat tarihinde Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde buluşacaklarını belirtti. 13 Şubat tarihinde karar alacaklarını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, büyük olasılıkla ayın 13'ünde karar alacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu 6 liderin seçim beyannamesini pazartesi günü açıklayacağını belirtirken 9 ana başlıkta 2 bin 300 vaadi içeren ortak mutabakat metninin paylaşılacağını aktardı.

Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın Adaylığına Yorum Yaptı! “Hiçbir Anayasa Hukukçusu Kabul Etmiyor”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı hakkında tartışmaları yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin 2018 seçimlerinde yeni bir yöntem sistemine geçtiğini söyledi. Bu şekilde kronometrenin sıfırlandığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu 2018 yılında seçilen cumhurbaşkanının yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olduğunu belirtti.

“Erdoğan Sıfırlama Konusunda Uzmandır”

Recep Tayyip Erdoğan'ın sıfırlamanın ne olduğunu gayet iyi bilin açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın sıfırlama konusunda bir numaralı uzman olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili olarak Kemal Kılıçdaroğlu bu durumu kendi militanları dışında hiçbir anayasa hukukçusunun kabul etmediğini de söyledi. Kılıçdaroğlu aynı zamanda seçim için 14 Mayıs tarihinin belirlenmesi hakkında konuştu ve kendisi için “Yeter, söz milletin” sloganının seçilmesinin sürpriz olmadığını ifade etti.