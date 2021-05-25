Nükhet Duru'ya Kadir İnanır ile Aşk Yaşaması Soruldu

Başarılı sanatçı Nükhet Duru, bir takipçisinin kendisine sormuş olduğu Kadir İnanır sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve esprili bir şekilde bir yanıt verdi. Sanatçının takipçisi Duru’ya “Kadir İnanır ile aşk yaşadınız mı?” şeklinde bir soru yöneltti ve ünlü sanatçı ise “Hayatım bu soruyor nereden buldun?” dedi. Takipçisinden almış olduğu soru karşısında oldukça şaşıran başarılı sanatçı Nükhet Duru, “Niye olsun, ne alaka Allah aşkına” şeklinde bir yanıt verdi.

66 yaşındaki Duru, kapanma döneminde vakit geçmediğini belirterek soru-cevap etkinliği başlattı. Soru cevap etkinliğine hoşgeldiniz şeklinde açıklama yapan ünlü sanatçı Nükhet Duru, takipçileriyle sohbet etti ve kendisine yöneltilen sorulara yanıtlar verdi. Sosyal medya hesabında 152.000 takipçisi bulunan Duru, Kadir İnanır hakkında gelen soru karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve esprili bir şekilde yanıt verdi.

Ünlü sanatçıya sosyal medya hesabından gelen bir diğer soru ise nasıl yaşlanmadığı ve nasıl bu kadar güzel olduğu hakkında idi. Ünlü sanatçı ise sosyal medya hesabında bulunan takipçilerinden gelen bu soru hakkında yaş alıp daha çok yorulduğunu ve uzun yürüyüşlerde daha sık dinlenmeye başladığını ifade etti. Yani kendisinin de herkes gibi olduğunu belirten Duru, hayatının her dönemi gibi bu süreci de sevmeye gayret ettiğini fakat işi gereği kendisini pek bakımsız görmediğimizi açıkladı. Tek önceliğinin eskimemek olduğunu belirten başarılı sanatçı Nükhet Duru, “Gerisi varsın istediği gibi gelsin” şeklinde bir ifade kullanarak dikkatleri üzerine çekti.

“Duru Olmak” hakkında da bir soru geldi ve tekrar yayına girip girmeyeceği soruldu. Sanatçı ise bazı şeylerin zamanında olduğuna ve böyle durumlarda yeni projelere baktıklarını söyledi. Bugünlerde yaratım süreci yaklaşık olarak 1 senesini dolduran ve kendisi için oldukça önemli bir projeyi hayata geçirmek için ilk adımların atıldığı öğrenildi.